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癲癇發作昏迷四天後醒來當媽 她驚呼：我沒有懷孕

只有3天！196限時快閃 亞太電信挑戰最低價

2019-02-18 17:45聯合新聞網 台北訊

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2月樂迎新春，福進家門，亞太電信讓您省荷包，滿富貴！挑戰市場最低價！千萬別錯過限時快閃196方案！把握2/19-2/21至亞太電信實體門市，超低價196元月租費，21Mbps上網吃到飽！免去到量降速的煩惱，不限GB數，21Mbps讓消費者上網吃到飽，電話講到滿(網內免費；網外+市話送30分鐘，超額每分鐘只要1元)，196快閃活動只有三天！記得調好鬧鐘，2/19到亞太電信門市快手搶！

亞太電信厚禮一波接一波，限時快閃196方案，保證市場最低價，月租費只要196元，優惠24個月並享「21Mbps上網吃到飽、網內通話免費講、網外/市話月月送30分鐘，超額每分鐘只要1元」超震撼優惠！千萬要把握2/19-2/21，只有3天！無論新申辦/攜碼用戶皆適用，走過路過千萬別錯過！

亞太電信表示，「快閃196」單門號方案，不到兩百元的月租就可擁有21Mbps上網吃到飽，絕對是近期最優惠、最具競爭力的吃到飽資費方案，不論是上班通勤刷臉書（Facebook）、看影片或是聽音樂都相當夠用，重視CP值的小資族、精省族、學生族、上班族，聰明的消費者，都一定要把握這難得的機會喔！

亞太電信引進國際領先技術、並獲得2018年MWC最佳通訊創意獎的Magic Box，打造專屬亞太電信使用的「魔速方塊2.0」，能提升用戶的室內網速體驗，改善弱訊區訊號涵蓋，搭配「限時快閃196」吃到飽方案，讓士農工商、人人都能輕鬆講話上網無負擔，現在就加入亞太電信。

196快閃活動官網：www.aptg.com.tw/event/ESHOP/196/

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