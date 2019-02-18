決定不跟風！LG退出今年MWC摺疊螢幕手機戰場

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包含三星（Samsung）、華為、小米和其他手機大廠都預計在本月的世界行動通訊大會（MWC，Mobile World Congress）展示摺疊螢幕手機，顯示另一波的智慧型手機時代來臨。但LG稍早透過媒體表示認為生產摺疊螢幕手機「為時過早」，決定不參與這一波摺疊螢幕手機的發表。

根據韓國時報報導，LG家庭娛樂和行動通訊公司總裁布萊恩.權（Brian Kwon）在首爾（Seoul）新聞發表會上表示：「在1月的消費電子展期間，LG發表了捲軸式電視；這是一項領先於折疊的先進技術。我們針對於在推出5G智慧手機時同步發表摺疊螢幕手機的可能性進行審查及討論，但最後決定不生產它。」

「智慧型手機的市場需求預計將達到100萬左右，但LG在智慧型手機的業務重點是重新獲得市場地位。考慮到這種情況，我們認為LG推出摺疊螢幕手機還言之過早。在技​​術方面，我們已做好充分準備，也能夠根據消費者（對摺疊螢幕的手機）的反映做出回饋。」

以目前曝光的消息來看，LG很有可能評估認為摺疊螢幕手機在目前並不是屬於他們的戰場，因此根本就沒有這樣的需求。不過，很明顯地目前能夠折疊、彎曲的手機應用都還是處於早期應用的階段，連稍早TCL曝光的五種摺疊螢幕概念機，每一款的外觀都不同，都一再地顯示目前摺疊螢幕手機都還在初期應用階段。

雖然LG多年來一直在為折疊式裝置申請各式各樣專利，但該公司的首要目標應該是傳統的智慧型手機與5G技術的結合。根據韓國時報表示，LG已確認會在5月發售的V50 ThinQ和LG G8 ThinQ將分別於本月的世界行動通訊大會上發布，其中V50將於3月至4月間出貨。

根據LG在韓國的新聞發表會上表示，他們將在世界行動通訊大會公布的手機將會是結合5G技術的手機，也同步宣布了該款手機的細節；雖還未公布型號，但以之前曝光的消息來看，應該會是LG的旗艦手機V50 ThinQ。

雖然正式地婉拒了摺疊螢幕手機的生產，但 LG 單純以傳統的智慧型手機來應戰顯然做足了準備。相信各界對於本月份稍晚舉辦的世界行動通訊大會將投入更多目光。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》