遠傳攜手NTT Docomo打造相片書服務 持續在更多加值服務、5G連網合作使力

過去與日本電信業者NTT Docomo維持長期合作關係的遠傳，今日 (2/18)宣布再次攜手NTT Docomo合作推出全新《friDay拍拍本》相片書服務，讓遠傳月租型用戶能直接透過app上傳照片、編輯文字，即可收到從日本印製、空運到手的精緻相片書，每月服務僅需新台幣149元。

分享 facebook

相比目前台灣境內市場由《點點印》等廠商提供同性質服務，遠傳強調此次與NTT Docomo合作的《friDay拍拍本》，將強調100%日本印製，並且配合空運快速寄送台灣的精緻服務品質，並且配合簡單上手、排版簡單的在地化操作介面，讓使用者更容易隨時印製手機拍攝相片，並且透過相片書方式呈現紀念影像，藉此創造與家人、朋友之間的全新互動方式。

此次與NTT Docomo合作的《friDay拍拍本》相片書服務，前身即為NTT Docomo旗下自2015年5月於日本境內推行的《dフォト (d photo)| NTTドコモ》，並且成功吸引眾多用戶使用，因此宣布與遠傳電信合作，NTT Docomo國際事業部亞洲業務部部長村山啓二郎也認為將能帶動台灣地區更多熱愛手機拍攝用戶族群，並且帶動全新互動模式。

分享 facebook

同時，村山啓二郎也透露未來將進一步與遠傳電信持續合作更多加值服務，其中包含在《friDay拍拍本》相片書服務加入更多應用項目的可能性，甚至包含未來針對前往日本旅行的遠傳用戶提供更多在地加值服務，例如NTT Docomo目前在日本境內推行的電子錢包、數位電視等服務內容，而遠傳方面也透露日後與NTT Docomo合作將會持續擴大，其中甚至在未來5G連網應用也會有更進一步合作機會。

對於未來5G連網應用發展，村山啓二郎表示因應接下來的2020年日本東京奧運，將會在今年開始更加著重5G網路應用發展，對於日後是否針對造訪日本的海外旅客提供5G連網服務，其實也是NTT Docomo目前思考方向，但現階段暫時還沒有辦法具體說明。

不過，對於未來5G連網應用，NTT Docomo與遠傳電信也同樣看好日後發展，認為在物聯網、自駕車、展演活動等內容體驗帶來全新感受。而遠傳方面也說明，雖然台灣距離實際進入5G連網應用仍有段時間，但仍會持續在5G連網應用布局使力，同時也會持續與NTT Docomo維持長期深入合作關係。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》