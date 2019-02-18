LG第一款支援5G連網手機實際為V50 ThinQ？ 可能推行時間為下半年

先前有消息指稱LG計畫以G8 ThinQ為基礎，額外推出支援5G連網版本，但相關說法則指稱LG將以V50 ThinQ作為旗下第一款支援5G連網的手機產品。

(圖／擷自@evleaks個人Twitter頁面) 分享 facebook

依照@evleaks所釋出消息，表示LG計畫推出的第一款5G連網手機將是V50 ThinQ，而非以即將推出的G8 ThinQ為基礎打造。

不過，相比過往V系列機種多半選擇在每年的下半年間推出，或許代表LG接下來在MWC 2019展前活動揭曉時，僅先公布搭載Qualcomm Snapdragon 855、Snapdragon X50數據晶片的V50 ThinQ設計，並且將與美國電信業者Sprint合作旗下5G連網服務，但實際推行時間有可能落在今年下半年。

至於LG在今年上半年的主打機種，基本上還是會以同樣搭載Snapdragon 855處理器的G8 ThinQ作為主打產品，而雖然LG在韓國地區以旗下電信服務LG+進軍5G連網服務競爭，初期仍可能會先維持以行動網路分享器使用模式，讓現有手機產品能以Wi-Fi網路訊號形式體驗等同5G連網速度表現。

而從Sprint初期推行5G網路服務也會採取類似LG+的模式，僅先以行動網路分享器對應等同5G連網的使用需求，因此支援5G連網功能的V50 ThinQ實際推行時間，或許真的就要等到今年下半年了。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》