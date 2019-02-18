紅米未來將推出搭載Snapdragon 855處理器的高階旗艦機種

在小米執行長確認小米手機9採用Qualcomm Snapdragon 855處理器之後，紅米總經理盧偉冰隨後也透露未來也將推出搭載Snapdragon 855處理器規格產品。

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不過，從過往紅米品牌主要鎖定平價機種設計定位，多半採用Qualcomm Snapdragon 600系列處理器規格，並未採用Snapdragon 800系列高階處理器。但從此次盧偉冰透露說法，顯示未來紅米品牌市場策略將不會僅侷限在中階平價機種發展。

除了透露紅米品牌未來也會推出Snapdragon 855處理器產品，小米稍早也已經證實小米手機9將會搭載性能表現更好的Snapdragon 855處理器，預期未來也會在POCOPHONE品牌與黑鯊品牌產品搭載此款高階處理器規格。

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就先前小米產品總監王腾說法，近兩個月僅有小米旗下品牌手機可以大規模推行採用Snapdragon 855處理器，意味接下來將會有更多採用Snapdragon 855處理器的小米品牌手機產品進入市場。

除了預告將推出搭載Snapdragon 855處理器的紅米品牌手機產品，紅米稍早也透露在小米手機9之後，將準備推出新款紅米Note 7 Pro，至於預計搭載Snapdragon 855處理器的紅米手機預計何時推出，目前則未有具體消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》