為旗艦新機準備 三星在美啟用三家全新旗艦體驗館

配合即將到來的10週年旗艦手機Galaxy S10，三星將在2月20日於美國地區洛杉磯、長島及休斯頓三座城市啟用全新體驗館店面設計，預計讓消費者能更近距離體驗即將揭曉的旗艦新機等產品，同時也將提供一站式消費體驗，讓消費者從產品體驗、問題諮詢到維修均可獲得完整服務。

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在此之前，三星也已經在台北微風南山啟用台灣首間旗艦體驗館，並且主打一站式完整產品體驗，同時也透露屆時揭曉Galaxy S10系列旗艦新機等產品時，將會同步透過旗艦體驗館讓消費者可在最快時間實際感受新機功能。

而在稍早消息裡，三星也已經開始向消費者通知新機即將揭曉消息，並且邀請符合資格的消費者參與新機體驗活動，同時提供新機換購優惠方案，預期將以更快速度吸引消費者換機。

此次配合新機即將揭曉，三星表示將在2月20日於美國加州洛杉磯阿美利卡娜廣場購物中心 (Americana at Brand)、紐約州長島羅斯福特菲爾德購物中心 (Roosevelt Field)，以及德州休斯頓佳樂利亞購物中心 (The Galleria)啟用全新店面設計，同樣也會主打一站式消費體驗，並且計畫在新機揭曉之後，在最快時間內開放消費者實際體驗。

至於新體驗館風格設計，基本上就是採用與台北旗艦體驗館相同設計，將以行動通訊相關商品展示為主，因此進入店內首先會看見當前主打機種，預期接下來推出新機時也會立即更換展示項目，而展示桌上的觸控顯示螢幕將會在使用者靠近後自動顯示內容，並且可透過觸控方式互動。

目前三星已經在美國境內透過快閃店、店中店，以及獨立店面形式對外展售旗下產品，而此次啟用全新店面設計，主要比照目前旗艦店提供一站式消費體驗模式，而位於紐約肉庫區 (Meatpacking)的Samsung 837則是以三星旗下技術展示為主，與一般消費產品展售、體驗模式不同。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》