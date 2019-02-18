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iPhone新機受關注 傳雙向無線充電再升級

2019-02-18 11:19中央社 台北18日電

蘋果新iPhone功能市場關注。分析師預期，今年新iPhone除3鏡頭外，可能支援室內定位與導航技術、機殼採用霧面玻璃機殼、雙向無線充電、臉部辨識再升級。

天風國際證券分析師郭明錤出具報告預期，今年新iPhone可能推出6.5吋有機發光二極體（OLED）螢幕、5.8吋OLED螢幕、以及6.1吋LCD螢幕等3款機種，螢幕上方的「瀏海」面積與去年機種相同。新5.8吋iPhone可能支援雙卡雙待功能。

他並預期，今年3款新iPhone可能均採用Lightning連接線，並無支援USB Type-C功能。部分新iPhone將具備3鏡頭功能，包括廣角、長焦以及超廣角等鏡頭。

新款iPhone可能支援室內定位與導航的UWB（Ultra-Wide Band）技術、機殼採用霧面玻璃材質；無線充電具備雙向充電功能，可充電其他裝置。

此外，今年新款iPhone的臉部辨識技術Face ID功能升級，可提升泛光照明元件功率、電池容量提升等。

再其他新產品部分，郭明錤預估，蘋果今年可能推出2款新iPad產品，其中iPad Pro升級到10.2吋螢幕，另新款iPad mini配備升級處理器。

在Mac部分，郭明錤預估蘋果今年將推出3款新品，包括針對專業設計師和電競使用者推出的16吋到16.5吋MacBook Pro，以及Mac Pro，還有31.6吋的6K3K顯示器。

此外，今年新款耳機AirPods可能支援無線充電、藍牙無線通訊技術升級，AirPods和無線充電板AirPower預計今年上半年出貨。今年新款Apple Watch可能設計新陶瓷機殼。

今年新款iPhone設計功能市場高度關注。除了A13處理器和3顆光學鏡頭外，傳出還有臉部和指紋辨識共存、觸控OLED讓面板更薄、天線和電池技術再提升等功能升級。

在防水功能部分，國外科技網站9to5Mac和MacRumors先前引述分析師預期，今年新款iPhone的防水功能，仍維持在IP68等級。

蘋果新iPhone功能市場關注。分析師預期，今年新iPhone除3鏡頭外，可能支...
蘋果新iPhone功能市場關注。分析師預期，今年新iPhone除3鏡頭外，可能支援室內定位與導航技術、機殼採用霧面玻璃機殼、雙向無線充電、臉部辨識再升級。路透
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