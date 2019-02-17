拉抬銷售表現 傳蘋果將在2月底前於中國市場推出紅色款iPhone XS

去年宣布推出iPhone XS系列與iPhone XR時，蘋果僅在搭配多彩設計的iPhone XR提供PRODUCT(RED)紅色款式，但稍早相關消息指稱，為了進一步拉抬iPhone整體銷量，蘋果計畫再推出同樣以PRODUCT(RED)形式打造的紅色款iPhone XS系列機種，預計最快會在今年2月底於中國市場推出。

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源自微博消息引述標榜為代工廠內部說法，蘋果計畫在中國市場推行紅色款iPhone XS系列機種，預期將以PRODUCT(RED)形式打造，藉此拉抬中國境內市場銷售表現，最快上市時間預期會在今年2月底之前。

在此之前，蘋果已經在iPhone 7系列與iPhone 8系列機種提供PRODUCT(RED)形式設計的紅色款版本，但並未在iPhone X或iPhone XS系列提供相同設計，僅在iPhone XR提供PRODUCT(RED)形式選項。若此次進一步在iPhone XS系列加入紅色設計，或許將能吸引更多人青睞選購。

不過，目前蘋果方面並未對此做任何回應。

在此之前，蘋果近期財報結果均顯示大中華地區的市場銷售表現，已經不再成為蘋果於美國境外最大營收市場，取而代之的是歐洲市場，即便中國市場依然有相當高的銷售表現，但確實受到中國品牌手機影響，使得蘋果在中國市場銷售表現相對呈現衰退，因此蘋果確實有可能透過不同方式設法拉抬中國市場銷售表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》