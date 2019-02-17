小米手機9確認搭載更窄邊框設計、導入螢幕下指紋辨識、S855處理器

確認將在2月20日揭曉小米手機9之後，小米稍早不但釋出小米手機9實際背蓋面貌，同時也確認將在中國地區與電影《艾莉塔：戰鬥天使》合作，呼應本身內部開發代號為「戰鬥天使」的名稱。而在稍早時候，小米執行長雷軍更釋出小米手機9正面下半部外觀，確認採用更窄邊框設計，並且採用螢幕下指紋辨識規格，另外也證實將採用Qualcomm Snapdragon 855處理器。

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就雷軍透露說法，小米手機9將是一款真正首發採用Snapdragon 855處理器的市售手機產品，但更早之前則是由聯想宣布以Z5 Pro GT 855版搶先成為第一款揭曉採用Snapdragon 855處理器的手機，但後續似乎面臨上市時間延後情況。

從雷軍釋出資訊顯示，應用在小米手機9的Snapdragon 855處理器透過安兔兔7.2.4版本實際效能表現達38萬7851分，相比先前應用在Qualcomm參考設計機種的效能表現達36萬分左右 (以安兔兔7.1.1版本測試)，明顯提昇一些。

至於就相關消息指稱，小米手機9有可能為了進一步提昇螢幕顯示佔比， 或許會進一步採用水滴造型螢幕設計，而不會維持採用瀏海造型設計，並且確定導入螢幕下指紋辨識功能，預期也會取消3.5mm耳機孔設計。

在先前說法裡，小米手機9將採用奈米等級雷射全息工藝設計，藉由雙層鍍膜技術讓機身呈現獨特光影色彩，其中一款顏色更能在藍色基礎下呈現極光視覺表現，並且將以幻彩藍配色為稱。此外，在相關釋出圖像內容也暗示小米手機9也會同樣推出透明探索版，並且將把背面三鏡頭相機設計升級為四鏡頭設計，藉此對應全新拍攝體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》