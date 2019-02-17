華為說明更多軟體服務準備登台 P30系列新機預計較晚引進

針對此次高雄新堀江品牌體驗店啟用，華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示接下來也會在台灣啟用更多通路店面，其中包含預計在台中開啟的品牌體驗店，以及更多透過店中店、快閃店形式與消費者近距離互動模式，未來更計畫繼續往宜蘭、花東地區發展，但可能還需要更多時間做規劃。

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之所以需要更多時間規劃，雍海也不諱言目前華為在台灣市場的品牌影響力仍不比三星、蘋果等廠商，因此在品牌體驗店進駐台灣東部地區的進展速度會相對較緩慢，現階段佈點重心依然會集中在台灣西部地區。

雍海同時也透露，今年在台灣另一項發展重點將是引進更多軟體服務內容，其中包含華為目前已經在中國、海外市場推行自有或與第三方業者合作的數位助理服務，但跟先前透露規劃引進台灣市場的物聯網產品一樣，同樣也需要先完成前置規劃作業，例如建置台灣在地伺服器、在地用語操作介面等，因此暫時還沒有切確具體推行時間。

而針對接下來華為預計推行產品部分，雍海也坦承暫時仍無法像三星等品牌用最快時間引進台灣市場，並且能讓消費者實際體驗新機功能，因此預計今年即將在MWC 2019期間揭曉的P30系列產品，可能還是要等一段時間之後，才會透過獨立發表會形式在台揭曉上市資訊，但強調能以更充足時間與通路、合作夥伴及消費者溝通新機特色。

切確的上市時間點，雍海僅透露預期將會晚一兩個星期左右，但可能會安排在今年春假之後，不過未來新機在台引進銷售時間將會持續縮短，日後希望能做到跟三星等友商一樣可以同步在台宣布上市資訊，並且以最快速度讓消費者能體驗華為新機魅力。

至於在華為預計推出的螢幕可凹折手機部分，雍海則未透露更多資訊，但認為目前此項產品距離「實用」仍很遠，主要還是以技術展示成分居多，至於5G連網應用產品部分則因為台灣地區實際推行時間緣故，目前暫時還不會在台灣市場多做討論，不過跟電信業者之間仍會維持緊密合作。

另外，針對目前市場多數品牌均投入遊戲手機產品布局，雍海依然認為華為在手機產品發展依然會以實用性為重點，意味一款手機最重要的使用功能還是會以通話、上網等應用本質居多，遊戲僅只是其中一個應用項目，因此雖然過去曾經以榮耀品牌，或是後續推出的P smart 2019銜接遊戲市場使用需求，但在台灣地區依然會偏重透過Mate系列、P系列，以及nova系列對應不同用戶族群，現階段並不會跟進遊戲手機市場競爭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》