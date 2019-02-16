傳華碩將與騰訊攜手打造新款ROG Phone 但合作關係可能因Razer生變

今年預期仍會繼續推出新款ZenFone，並且計畫推出新款ROG品牌手機產品的華碩，稍早有消息指稱計畫與騰訊進行合作，雙方可能會以ROG品牌合作打造新款對應遊戲使用的手機產品。

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就先前華碩說明，未來依然會持續推行手機產品，但未來ZenFone品牌預期將會鎖定中高階規格以上機種，不再針對平價需求市場提供入門產品，同時也將保留ROG Phone產品發展，藉由ROG品牌持續銜接手機遊戲應用市場發展機會。

而對於接下來預計推出的新款ROG Phone品牌，相關消息則透露華碩將與騰訊進行合作，計畫在預計搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器的新款ROG Phone手機提供騰訊遊戲內容最佳化支援效果。

不過，相關消息也指出騰訊也可能與Razer新款手機進行合作，因此華碩是否能順利藉由騰訊合作擴展手機在遊戲市場應用發展，仍可能會有變數。在此之前，騰訊便與Razer在中國市場有深度合作模式，因此騰訊最終選擇與Razer合作的可能性也頗高。

而目前包含華碩、Razer，甚至騰訊方面均未對此說法做任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》