蘋果證實 將於德國重新上架搭載高通晶片的舊款iPhone

雖然日前曼海姆地方法院認定未侵害Qualcomm專利，使得蘋果在德國訴訟扳回一城，但顯然蘋果為了能順利維持iPhone7、iPhone 8等機種能繼續在德國銷售，預計推行採用Qualcomm通訊晶片版本。

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由於Qualcomm指控搭載Intel數據晶片版本的iPhone中，因應節電功能需求搭載的Qorvo控制晶片侵害其技術專利，使得蘋果不得不將採用Intel數據晶片的iPhone 7與iPhone 8從德國官網，以及德國境內Apple Store通路下架。

而為了維持舊款iPhone機種仍可在德國境內維持銷售，蘋果稍早證實將在舊款iPhone 7、iPhone 8系列產品恢復使用Qualcomm數據晶片，以利閃避侵權指控問題。

不過，目前維持使用Intel通訊晶片的iPhoen XS系列與iPhone XR，則依然維持在德國境內銷售，而就Intel總法律顧問Steven Rodgers強調說法，表示Intel旗下數據晶片並非此次侵權訴訟主要因素，畢竟遭受Qualcomm指控侵權的原因，還是在於搭載Qorvo控制晶片所致。

但如此一來，是否代表蘋果在其他地區銷售的iPhone機種也會跟進提供使用Qualcomm數據晶片版本，依照目前蘋果與Qualcomm在法院訴訟狀態，在Qualcomm提出訴訟中所引述專利內容似乎已經越來越站不住腳，加上Qualcomm近期在韓國等地區也被指控違反市場壟斷，而在蘋果對於接下來5G網路應用發展仍可能借助Qualcomm數據晶片優勢情況下，或許最終仍有可能選擇與蘋果和解恢復合作模式。

只是最後會如何發展，實際也要看法院最終裁決結果而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》