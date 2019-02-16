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Sony新款入門手機Xperia L3亮相 維持18:9顯示比例螢幕、換上雙鏡頭主相機

2019-02-16 07:27楊又肇

除了預計揭曉搭載21:9顯示比例的CinemaWid螢幕設計的Xperia XZ4，以及兩款中高階機種Xperia XA3與Xperia XA3 Plus之外，Sony Mobile預期也會在MWC 2019期間展示新款入門機種Xepria L3

(圖擷取自WinFuture網站)
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相比Xperia XZ4、Xperia XA3與Xperia XA3 Plus均採用21:9顯示比例螢幕，預計推出的Xperia L3仍維持18:9顯示比例，同時機身也可能僅維持一般塑膠材質設計，而機身背面則導入雙鏡頭主相機設計，視訊鏡頭則仍維持單一鏡頭規格

Xepria L3將保留3.5mm耳機孔，但過往Sony推行手機常見的獨立快門鍵則是取消，至於側面指紋辨識器則是再次回歸，不過似乎並未與電源按鍵整合，或許是為了避免造成過往與電源按鍵整合時，經常容易誤觸的情況發生。

至於硬體規格部分，相關消息透露將搭載解析度為1440 x 720的5.7吋螢幕，並且預期搭載聯發科處理器規格，並且配置32GB儲存容量與3300mAh電池電量，本身則支援micro SD記憶卡擴充儲存容量，主相機鏡頭則採用1300萬畫素+200萬畫素規格組合，底部連接埠則支援USB Type-C，預期也會加入USB PD電池快充技術。

而建議售價預期會是199歐元，預期會與Xperia XZ4、Xperia XA3、Xperia XA3 Plus一同亮相。

不過，目前也有消息指稱Xperia XZ4、Xperia XA3、Xperia XA3 Plus將會改用全新命名方式，其中Xperia XA3、Xperia XA3 Plus有可能改以Xperia 10、Xperia 10 Plus為稱，但具體細節依然以Sony Mobile於MWC 2019揭曉細節為準。

(圖擷取自WinFuture網站)
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(圖擷取自WinFuture網站)
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(圖擷取自WinFuture網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

XperiaSony手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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