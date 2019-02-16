Xepria XA3系列新機 實際硬體規格再曝光

日前已經有消息曝光的Xperia XA3，以及大尺寸規格版本Xperia XA3 Plus，稍早再由日本スマホ評価・不具合ニュース網站曝光具體規格，以及可能實際售價。

(圖／擷自WinFuture網站) 分享 facebook

根據相關說法指出，Xperia XA3內部名稱可能以Xperia 10形式命名，而Xperia XA3 Plus則可能會稱呼為Xperia 10 Plus，但實際產品名稱依然要以Sony Mobile屆時在MWC 2019期間揭曉為準，同時兩款新機也可能會與Xperia XZ4一同亮相。除了三款新機之外，相關消息更透露Sony Mobile可能還會同步揭曉另一款新機，意味Sony Mobile在MWC 2019期間至少會有四款新機亮相。

而就スマホ評価・不具合ニュース網站曝光消息，Xperia XA3建議售價將是349歐元，並且搭載Qualcomm Snapdragon 630處理器，分別搭載1300萬畫素+500萬畫素組合的雙鏡頭主相機，搭配800萬畫素視訊鏡頭，以及2870mAh電池容量。

Xperia XA3 Plus建議售價則可能是429歐元，預計搭載Qualcomm Snapdragon 660處理器，分別搭載1200萬畫素+1000萬畫素組合的雙鏡頭主相機，同樣搭配800萬畫素視訊鏡頭，並且配置更大電池容量，至於記憶體與儲存容量則將搭載4GB、64GB規格設計，相比Xperia XA3採用3GB記憶體與64GB儲存容量些微提昇。

兩者都將搭載21:9顯示比例的CinemaWide螢幕規格，但Xperia XA3螢幕尺寸為5.9吋，而Xepria XA3 Plus則為6.5吋。

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》" target="_blank">mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》