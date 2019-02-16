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LG確定G8 ThinQ加入Crystal Sound OLED面板發聲技術

2019-02-16 13:19楊又肇

繼先前透露將導入ToF視訊鏡頭設計，藉此對應更精準的臉部識別與手勢識別操作功能後，LG稍早再次宣布將在即將揭曉新機LG G8 ThinQ導入旗下Crystal Sound OLED面板發聲技術

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Crystal Sound OLED面板發聲技術最早應用在LG旗下OLED電視產品，藉由OLED薄膜可微幅震動特性發聲，而將此項技術應用在手機產品，預期將能讓手機內部元件進一步精簡，藉此放置更大電池容量，或是增加更大散熱空間，甚至可讓機身厚度更具體降低。

而在相關說法中，LG G8 ThinQ更計畫導入Meridian Boombox擴音器設計，並且藉由DTS：X 3D環繞音效技術對應更遼闊聲音表現。

配合先前透露將可取代傳統觸控操作使用模式的說法，預期G8 ThinQ將藉由具備精準景深識別應用功能的ToF視訊鏡頭識別手勢動作，藉此對應特定操作功能，進而達成取代觸控手勢效果。

除了灰色款式，LG更可能推出以黑色機身呈現的5G連網版本設計，同時藉由Vapor Chamber真空腔體均熱板設計減少手機過熱問題。

依照LG先前透露說法，將會搭載可取代螢幕觸控的手勢操作設計，同時內部散熱片面積也會進一步增大，藉此對應未來5G網路數據晶片可能產生熱能排除需求。而在相關消息裡，更指出新機將會加入「可拼接」的第二螢幕設計，藉此與三星等品牌對抗螢幕可凹折手機，讓手機螢幕可隨著使用需求「變大」。

不過，類似設計其實先前三星也曾提出類似設計，讓手機螢幕可直接當做發聲媒介。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

手機LG

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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