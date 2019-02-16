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小米手機9背面確認搭載三鏡頭、極光視覺 可能推出透明探索版

2019-02-16 09:26楊又肇

確認將於2月20日揭曉小米手機9之後，小米執行長雷軍稍早更直接展示實機背面設計，其中將採用奈米等級雷射全息工藝設計，藉由雙層鍍膜技術讓機身呈現獨特光影色彩，其中一款顏色更能在藍色基礎下呈現極光視覺表現，並且將以幻彩藍配色為稱。此外，在相關釋出圖像內容也暗示小米手機9也會同樣推出透明探索版，並且將把背面三鏡頭相機設計升級為四鏡頭設計，藉此對應全新拍攝體驗。

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就相關消息指出，預計在2月20日推出的小米手機9同樣也會推出透明探索版，並且把背面三鏡頭設計相機升級為四鏡頭設計，其中將會加入潛望式設計的長焦鏡頭，讓手機可對應遠焦拍攝需求，而機身背面預期也是比照先前小米手機8透明探索版採裝飾用的假主機板設計，或是進一步採用更透明設計機身，暫時還無法確認。

至於在一般版的小米手機9設計中，背後搭載的三鏡頭相機，其中一組相機將搭載4800萬畫素解像能力，其餘兩組則可能分別對應景深擷取與廣角拍攝功能，但具體細節仍要等小米實際揭曉而定。

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而在機身外觀設計部分，雷軍強調小米手機9將以奈米等級雷射全息工藝設計，藉由雙層鍍膜技術讓機身呈現獨特光影色彩，其中幻彩藍配色將可在藍色基礎下呈現極光視覺表現，在不同角度下可呈現絢麗彩虹折射色彩。

在此之前，小米證實小米手機9內部代號為「戰鬥天使」，並且標榜為至今最好看的小米手機，搭配強悍性能表現，預期成為一款「好看又能打」的手機產品，並且確定將由TFBoys中的王源擔任產品代言。

若沒意外的話，小米手機9將會搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，但不確定是否額外推出搭載Snapdragon X50連網晶片版本，藉此對應5G連網功能，或是僅以搭載Snapdragon X50連網晶片的小米MIX 3對應5G連網需求。

建議售價方面，相關說法指出一般版小米手機將以人民幣3499元價格銷售，而小米手機9透明探索版價格則為人民幣4999元。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米手機雷軍

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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