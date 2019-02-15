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iPhone 6s用戶為何不換新機？ 分析師揭4大原因

2019-02-15 13:27聯合新聞網 綜合報導

iPhone6S仍有許多果粉使用。示意圖／ingimage
iPhone6S仍有許多果粉使用。示意圖／ingimage
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去年iPhone新品銷售疲軟，導致蘋果股價大幅下跌。投資研究機構伯恩斯坦（Bernstein）資深科技分析師 Toni Sacconaghi更在上週五（8）的最新報告中提出，果粉的換機頻率從大約三年，拉長到四年甚至更久，也就是有很多用戶正持續使用 iPhone 6s。

但是 iPhone 6s的魅力在哪裡？科技網站《Mashable》的編輯麥特（Matt Binder）去年便曾撰文，分析果粉不想汰換掉iPhone 6s的4個「關鍵原因」。

一、iPhone 6S是最後一款配有耳機插孔的iPhone型號

麥特認為3.5mm耳機插孔可能是一些用戶繼續持有iPhone 6s最主要的原因。頻果從iPhone 7開始移除耳機插孔，但對於不少需利用電腦工作的上班族而言， 3.5mm耳機能更方便在手機與電腦之間輕鬆切換使用，

二、iPhone 6S包含許多目前正在使用的功能

iPhone 6S的許多功能仍然是最新推出的iPhone型號的一部分，例如Live Photos、3D Touch、配備1200萬像素相機。雖然新機也推出許多升級功能，但主要的功能在6s還是可以用得很順，因此6s用戶缺乏換機動力。

三、新款iPhone價格太貴

雖然新款iPhone更快，但 iPhone 6s使用起來仍然很順，並且蘋果仍然支援它的系統。加上6s很輕，尺寸也大小適中，更重要的是可以省下一大筆錢。

四、系統更新、換電池後可以再戰

蘋果去年提出電池更換計畫，以及發布iOS12系統更新，讓iPhone 6s可以繼續使用，甚至更快。分析師說，蘋果此舉就好像「很期待你繼續使用舊 iPhone」。

綜合以上原因，也就讓所有使用iPhone 6S的果粉甘心放棄換新機，繼續使用心愛的舊機了。

蘋果iPhone耳機
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