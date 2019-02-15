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三星法國官網證實即將揭曉新機就是Galaxy S10e、S10與S10+

2019-02-15 10:47楊又肇

在先前已經有不少關於Galaxy S10系列手機規格、外觀消息曝光之後，GSMArena網站更是標榜從通路商取得完整新機規格，而三星法國官方網站更直接在相關頁面標明即將發表新機名稱，分別為Galaxy S10e、Galaxy S10，以及Galaxy S10+，基本上與先前透露說法完全相同。

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根據GSMArena網站取得消息顯示，三星預計發表新機將搭載2.0版本的無線充電技術，並且如先前消息指稱可支援反向充電功能，預期可透過無線感應方式幫其他同樣支援Qi無線充電技術的裝置充電，而操作介面也確定導入新版One UI設計。

在相機拍攝功能部分，將比Galaxy S9系列支援20種拍攝場景額外增加10種場景識別效果，並且支援比Galaxy S9系列可拍攝長度增加兩倍的超級慢動作錄影，並且新增錄影後選擇放慢的後製功能，讓使用者能更容易拍攝理想中的慢動作影片，而拍攝功能則同樣加入AR Emoji、更多趣味貼圖，以及更多照片特效功能。

(圖／擷自GSMArena網站)
(圖／擷自GSMArena網站)
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至於機身同樣對應IP68等級防水功能，一樣搭載AKG等級的擴音喇叭與附贈耳機，螢幕支援HDR+顯示效果，並且支援Dolby ATMOS全景聲技術，最高對應800nits亮度表現，而處理器則將採用三星以旗下8nm製程設計的Exynos 9820處理器，但另外也會推出搭載Qualcomm Sanpdragon 855處理器規格。

就相關說法，三星此次預計推出三款新機，開發代號分別為Beyond 0、Beyond 1與Beyond 2，分別就是Galaxy S10e、Galaxy S10與Galaxy S10+，螢幕尺寸分別對應5.8吋、6.1吋與6.3吋，其中僅Galaxy S10e採2280 x1080解析度，其餘兩款新機均採用3040 x 1440解析度規格，但三款新機都會採用螢幕開孔的Infinity O Display的AMOLED面板設計。

在記憶體與儲存容量規格設計部分，Galaxy S10e分別提供6GB或8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量，Galaxy S10則提供6GB或8GB記憶體，搭配128GB或512GB儲存容量，而Galaxy S10則提供6GB、8GB或12GB記憶體，儲存容量則分別提供128GB、512GB或1TB儲存容量設計。

至於顏色方面，Galaxy S10e將提供鏡面白、鏡面綠、鏡面黑、金絲黃四款配色，Galaxy S10則提供鏡面白、鏡面綠、鏡面黑三款配色，而Galaxy S10+同樣提供鏡面白、鏡面綠、鏡面黑三款配色，但在12GB記憶體與1TB儲存容量配置版本將會提供奢華陶瓷黑與奢華陶瓷黑兩款配色。

其他部分，包含Galaxy S10與Galaxy S10+都會搭載螢幕下超音波指紋辨識技術，並且搭載安全性更高的3D臉譜識別功能，而Galaxy S10e則僅搭載側面與電源按鍵整合的指紋辨識器設計，另外在螢幕抗刮部分，Galaxy S10與Galaxy S10+均以康寧Gorilla Glass 6等級強化玻璃保護，而Galaxy S10e則是以Gorilla Glass 5等級強化玻璃抗刮。

至於在相機功能，Galaxy S10e與Galaxy S10均搭載f/1.9光圈、支援雙像素自動對焦的1000萬畫素視訊鏡頭，Galaxy S10+則採用f/1.9光圈的1000萬畫素視訊鏡頭，搭配f/2.2光圈的800萬畫素鏡頭構成的視訊相機，同樣對應雙像素自動對焦，並且支援景深量測效果，其中自拍錄影解析度更可對應4K規格。

而在主相機部分，只有Galaxy S10e搭載f/1.5光圈、77度拍攝視角的1200萬畫素鏡頭，搭配f/2.2光圈、123度拍攝視角的1600萬畫素鏡頭所構成雙鏡頭主相機，包含Galaxy S10與Galaxy S10+均搭載f/2.4光圈、45度拍攝視角、支援光學防震的1200萬畫素遠焦鏡頭，搭配f/1.5光圈、77度拍攝視角、支援雙光圈設計與雙像素對焦功能的1200萬畫素廣角鏡頭，以及f/2.2光圈、123度拍攝視角的1600萬畫素超廣角鏡頭構成三鏡頭相機。

電池容量部分，三款新機容量分別為3100mAh、3400mAh，以及4100mAh，基本上均可對應一天左右的使用需求，另外預期將會對應電池快充技術。

不過，此次透露消息中並未特別標示對應5G網路規格細節，雖然目前三星已經揭曉自有5G連網晶片Exynos Modem 5100，但以首波進入5G商用的解決方案仍以Qualcomm Snapdragon X50數據晶片支援居多，因此初期可支援5G連網的Galaxy S10系列手機將會以搭載Snapdragon 855處理器規格版本為主，但也要看Qualcomm與三星之間合作關係是否允許其他處理器搭配Snapdragon X50連網晶片的使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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