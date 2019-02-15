Xperia XA3、Xperia XA3 Plus僅在尺寸不同 與Xperia XZ4同樣搭載21:9顯示比例螢幕

除了預計揭曉年度旗艦手機Xperia XZ4，Sony也準備在MWC 2019期間揭曉中階機種Xperia XA3，以及Xperia XA3 Plus，其中也會比照Xepria XZ4搭載21:9顯示比例設計的CinemaWide螢幕規格。

(圖／擷自WinFuture網站) 分享 facebook

實際上，Xperia XA3也在日前由台灣YouTuber蔡阿嘎在網路直播影片上曝光其身形，因此基本上可以確認將搭載21:9顯示比例的螢幕規格，同時外型也與近期曝光渲染圖像一致，將於背面搭載雙鏡頭設計的主相機，同時也搭載NFC感應機能，至於指紋辨識器則預期恢復與電源按鍵整合設計。

從先前消息指稱，Xperia XA3將搭載5.9吋螢幕設計，而Xperia XA3 Plus則將搭載6.5吋螢幕規格，兩者在外型設計幾乎相同，同樣搭載21:9顯示比例的CinemaWide螢幕規格，主要差別在機身尺寸，而內部硬體規格可能分別配置Qualcomm Snapdragon 660處理器、4GB記憶體與64GB儲存容量，搭配2300萬畫素+800萬畫素鏡頭組合的主相機，以及3500mAh電池電量。

而機身上衣然保留3.5mm耳機孔，因此可讓使用者直接連接有線耳機聆聽音樂。至於顏色方面，Xperia XA3與Xepria XA3 Plus將分別搭載黑色、藍色、粉色、銀色在內配色。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》