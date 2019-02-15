LG再推出新款Android One形式手機 將以LG Q9 One為稱

去年以Android One形式打造LG G7 One之後，LG稍早再宣布推出旗下新款Android One形式手機，並且以LG Q9 One為稱。

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同樣以Android One形式打造的LG Q9 One，基本上搭載原生版本的Android作業系統，但是在相機功能同樣加入支援AI CAM+拍攝功能，以及人臉辨識解鎖設計，硬體方面則分別採用Full Vision形式設計的6.1吋、19.5:9顯示比例的QHD+解析度瀏海造型螢幕，以及Qualcomm Snapdragon 835處理器、4GB記憶體與64GB儲存容量，另外則搭配1600萬畫素主相機，以及800萬畫素視訊鏡頭。

整體上，LG Q9 One幾乎是去年8月推出的LG G7 One升級版本，無論機身尺寸、硬體規格幾乎相同，除了儲存容量從32GB提升為64GB。

LG Q9 One預計從2月15日於南韓地區開放銷售，建議售價為59萬9500韓元，不過僅搭配LG旗下電信服務LG U+通路以搭配門號形式銷售。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》