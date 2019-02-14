動手玩／小幅度升級、使用體驗提昇的ZenFone Max Pro (M2)
相比前陣子在台灣市場推行的ZenFone Max (M2)，華碩此次接續引進的ZenFone Max Pro (M2)同樣主打大電池、大螢幕特性，同時在處理器、相機鏡頭畫素等規格均提昇一些，整體外觀與ZenFone Max (M2)在機身背面採打霧設計明顯不同，採用流金質感設計的玻璃背蓋，後相機鏡頭模組也稍有不同，而6.3吋螢幕採2280 x 1080解析度、19:9顯示比例，顯示佔比則達90%左右。
此次在台灣地區推出的ZenFone Max Pro (M2)，硬體分別採用Qualcomm Snapdragon 660處理器，並且搭載4GB記憶體與128GB儲存容量，相比日前已經在台推出的ZenFone Max (M2)處理器採用Qualcomm Snapdragon 632規格，以及3GB記憶體與32GB儲存容量，加上螢幕解析度規格差異，電池容量更明顯提昇至5000mAh，可以明顯呈現兩款手機雖然同樣定位在大尺寸螢幕、大電池容量使用體驗，但實際上仍有一些差異。
跟ZenFone Max (M2)採背面打霧設計的情況比較，ZenFone Max Pro (M2)以玻璃背蓋呈現流金質感設計，並且分別採用1200萬畫素+500萬畫素鏡頭組合的主相機，並且將視訊鏡頭解像能力提昇至1300萬畫素規格，拍攝功能同樣加入自動場景識別與美顏效果。
雖然整體規格看似與ZenFone Max (M2)相近，但在相同尺寸的螢幕採用更高解析度，加上更大的電池電量，搭配各方面均有提昇的硬體規格配置，使得ZenFone Max Pro (M2)有更不一樣的使用感受，對於預算有限、想要更長使用續航表現，以及更高影音及遊戲內容體驗需求，同時外觀造型也不致於俗氣，將能帶來更具性價比的滿足感。
另外，相比ZenFone Max (M2)，華碩更在ZenFone Max Pro (M2)加入NFC近場感應功能，藉此對應更完整的行動支付等應用，而在整體運算效能更可藉由Snapdragon 660處理器提供穩定的遊戲運作，以及多媒體影音內容播放使用，同時配合5000mAh電池電量對應長達19小時影音連續播放，或是10小時遊戲遊玩使用體驗，大約可對應2天左右的一般使用時間需求。
而通訊功能部分，則對應雙SIM卡+micro SD記憶卡的三卡槽設計，通訊功能則分別支援4G LTE與3G通訊功能。
ZenFone Max Pro (M2)建議售價為新台幣10900元，從即日起分別透過華碩旗下ASUS Store、momo購物網、PChome 24hr購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城等通路銷售，並且將與台灣大哥大獨家合作資費方案。
ZenFone Max Pro (M2)硬體規格與效能測試：
ZenFone Max Pro (M2)拍攝照片：
留言