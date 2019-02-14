動手玩／小幅度升級、使用體驗提昇的ZenFone Max Pro (M2)

相比前陣子在台灣市場推行的ZenFone Max (M2)，華碩此次接續引進的ZenFone Max Pro (M2)同樣主打大電池、大螢幕特性，同時在處理器、相機鏡頭畫素等規格均提昇一些，整體外觀與ZenFone Max (M2)在機身背面採打霧設計明顯不同，採用流金質感設計的玻璃背蓋，後相機鏡頭模組也稍有不同，而6.3吋螢幕採2280 x 1080解析度、19:9顯示比例，顯示佔比則達90%左右。

ZenFone Max Pro (M2)盒裝內容 分享 facebook

此次在台灣地區推出的ZenFone Max Pro (M2)，硬體分別採用Qualcomm Snapdragon 660處理器，並且搭載4GB記憶體與128GB儲存容量，相比日前已經在台推出的ZenFone Max (M2)處理器採用Qualcomm Snapdragon 632規格，以及3GB記憶體與32GB儲存容量，加上螢幕解析度規格差異，電池容量更明顯提昇至5000mAh，可以明顯呈現兩款手機雖然同樣定位在大尺寸螢幕、大電池容量使用體驗，但實際上仍有一些差異。

跟ZenFone Max (M2)採背面打霧設計的情況比較，ZenFone Max Pro (M2)以玻璃背蓋呈現流金質感設計，並且分別採用1200萬畫素+500萬畫素鏡頭組合的主相機，並且將視訊鏡頭解像能力提昇至1300萬畫素規格，拍攝功能同樣加入自動場景識別與美顏效果。

雖然整體規格看似與ZenFone Max (M2)相近，但在相同尺寸的螢幕採用更高解析度，加上更大的電池電量，搭配各方面均有提昇的硬體規格配置，使得ZenFone Max Pro (M2)有更不一樣的使用感受，對於預算有限、想要更長使用續航表現，以及更高影音及遊戲內容體驗需求，同時外觀造型也不致於俗氣，將能帶來更具性價比的滿足感。

另外，相比ZenFone Max (M2)，華碩更在ZenFone Max Pro (M2)加入NFC近場感應功能，藉此對應更完整的行動支付等應用，而在整體運算效能更可藉由Snapdragon 660處理器提供穩定的遊戲運作，以及多媒體影音內容播放使用，同時配合5000mAh電池電量對應長達19小時影音連續播放，或是10小時遊戲遊玩使用體驗，大約可對應2天左右的一般使用時間需求。

而通訊功能部分，則對應雙SIM卡+micro SD記憶卡的三卡槽設計，通訊功能則分別支援4G LTE與3G通訊功能。

ZenFone Max Pro (M2)建議售價為新台幣10900元，從即日起分別透過華碩旗下ASUS Store、momo購物網、PChome 24hr購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城等通路銷售，並且將與台灣大哥大獨家合作資費方案。

ZenFone Max Pro (M2)實際外觀 分享 facebook

相比ZenFone Max (M2)採用玻璃背蓋質感設計 分享 facebook

ZenFone Max Pro (M2) (右)與ZenFone Max (M2) (左)的外觀差異 分享 facebook

整體造型與ZenFone Max (M2)僅有些微差異，背蓋設計幾乎是眼睛所及最大不同之處 分享 facebook

雙鏡頭配置設計也與ZenFone Max (M2)也所差異 分享 facebook

底部依然維持micro USB連接埠設計 分享 facebook

螢幕採用瀏海造型設計 分享 facebook

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ZenFone Max Pro (M2)硬體規格與效能測試：

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ZenFone Max Pro (M2)拍攝照片：