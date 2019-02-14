長達2天續航表現 性能與電力怪獸ZenFone Max Pro (M2)在台上市

去年率先於印度市場推出的ZenFone Max Pro (M2)，稍早宣布在台建議售價為新台幣10900元，從即日起分別透過華碩旗下ASUS Store、momo購物網、PChome 24hr購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城等通路銷售，並且將與台灣大哥大獨家合作資費方案。

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延續過往ZenFone Max系列機種設計特色，此次在台推出的ZenFone Max Pro (M2)同樣主打5000mAh電池電量，分別對應長達19小時影音連續播放，或是10小時遊戲遊玩使用體驗，大約可對應2天左右的一般使用時間需求。

而搭配內建Qualcomm Snapdragon 660處理器，則可讓ZenFone Max Pro (M2)一樣可提供穩定的遊戲運作，以及多媒體影音內容播放使用，並且在一般效能與電力使用需求達成平衡。

相比先前推出的ZenFone Max (M2)採背面打霧設計，ZenFone Max Pro (M2)以玻璃背蓋呈現流金質感設計，分別採用1200萬畫素+500萬畫素鏡頭組合的主相機，並且將視訊鏡頭解像能力提昇至1300萬畫素規格，拍攝功能同樣加入自動場景識別與美顏效果。

ZenFone Max Pro (M2)建議售價為新台幣10900元，從即日起分別透過華碩旗下ASUS Store、momo購物網、PChome 24hr購物、Yahoo奇摩購物中心、蝦皮商城等通路銷售，並且將與台灣大哥大獨家合作資費方案。

為了吸引購機，華碩宣布推出初期購買ZenFone Max Pro (M2)即可加贈任天堂精靈球Plus，而搭配台灣大哥大獨家資費方案，就能以0元起價格購機，在3月底之前申辦也能參與Gogoro 2 Plus抽獎活動。

華碩ZenFone Max Pro (M2)分別搭載運算效能充足的Snapdragon 660處理器，以及高達5000mAh電池電量 分享 facebook

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華碩ZenFone Max Pro (M2)同樣對應充足效能與電力運作時間，因此也能滿足遊戲遊玩需求 分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》