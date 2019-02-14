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達成四協議 華航2年內研議不進用外籍正機師

好看又能打！代號「戰鬥天使」的小米手機9將於2/20亮相

2019-02-14 12:44楊又肇

更新：小米稍早確認將由TFBoys中的王源擔任產品代言，同時更實際在宣傳圖像展示加上專屬保護殼的小米手機9外觀，確定採用垂直排列設計的三鏡頭主相機設計。

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先前已經透露進入研發階段的小米手機9，稍早再由小米證實內部代號為「戰鬥天使」，並且標榜為至今最好看的小米手機，搭配強悍性能表現，預期成為一款「好看又能打」的手機產品，預計再將在2月20日正式揭曉。

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不過，目前小米並未透露小米手機9具體細節，但沒意外的話將會搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器，但是否同步推出採用Snapdragon X50數據晶片規格，藉此對應5G連網功能，則還無法確定。

在此之前，小米已經透露將推出對應5G連網功能的小米MIX 3，因此有可能將處理器規格從Snapdragon 845升級為Snapdragon 855，並且搭配Snapdragon X50數據晶片。

而在先前時候，小米執行長雷軍也透露今年度的小米手機將會加入更多拍照黑科技，因此預期作為年度旗艦手機的小米手機9，將會加入更令人驚訝的拍照功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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