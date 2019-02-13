手機輻射強度排行 輻射量最大的竟是它

也有輻射量最低排行榜，確實為這些手機加了不少分耶！

德國聯邦輻射防護辦公室（BundesamtfürStrahlenschutz）擁有一個資料數據庫，條列出他們檢測過的手機的輻射量；數據調查公司Statista就將這些資料整理成一個排行榜，羅列出輻射量最高的手機前幾名。是說德國的數據什麼的聽起來就很準…… (誤)

成為輻射量最高第一名的是小米A1 (1.75瓦/千克)，再來依序是One Plus的5T (1.68瓦/千克)、小米Max 3 (1.58瓦/千克)、One Plus 6T (1.55瓦/千克)、HTC U12 life (1.48瓦/千克)，後面iPhone的舊款、Google的兩支Pixel也榜上有名，詳見附圖

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Statista也列出了輻射量最低的手機排行榜，第一名是三星的Note 8 (0.17瓦/千克)，再來可能中興被美國鞭過(咦)，表現也滿亮眼的，它的Axon Elite同樣並列第一名 (0.17瓦/千克)。再來依序為LG G7 (0.24瓦/千克)、三星A8 (0.24瓦/千克)、三星S8+ (0.26瓦/千克)。三星、LG、Motorola表現都還滿好的！

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至於手機輻射對人體有沒有害？因為它屬於非游離輻射，白話來說就是：它並不會像X光一樣有可能造成DNA的損害。那手機輻射會致癌嗎？目前則尚未確定。因為我們對手機輻射還不夠了解，所以這排行也是看看而已XD 但如果真的擔心手機輻射有害，不妨參考一下數據結果來選擇手機囉！

(新聞來源：Statista)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》