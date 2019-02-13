親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競
U5遊戲館

iPhone XR災情頻傳！ 無限黑屏轉圈讓網友嘆「買到機王」

2019-02-13 17:02聯合新聞網 綜合報導

iPhone XR才推出不到半年，就有不少網友反應，手機使用過程中時常出現「黑屏...
iPhone XR才推出不到半年，就有不少網友反應，手機使用過程中時常出現「黑屏轉圈」的狀況。圖截自蘋果官網
分享

蘋果（Apple）去年一口氣推出3款新機，其中，iPhone XR標榜為價格親民的入門機型，卻不得消費者青睞，銷量甚至淪為史上第2慘。雪上加霜的是，iPhone XR才推出不到半年，就有不少使用者反應手機常出現「黑屏轉圈」的情況，就算更新成最新的ios系統也沒有改善，在使用相機、Line等軟體時情況尤其頻繁。

一名網友在《批踢踢實業坊》上po文表示，手上的iPhone XR才購入不到1個月，就時常在使用過程中出現「螢幕全黑、中間出現不斷轉圈的圖示」的情況，使用相機時尤其容易當機，讓他擔憂地表示，「希望不是自己拿到機王，不會剛買就要換整新機吧...」。

近期，另一名網友也po文分享類似狀況，表示自己去年12月購入iPhone XR後，手機就時常出現使用到一半突然「黑屏轉圈」的意外，就算更新成最新版系統ios 12.1.3也未見改善，讓他忍不住吐槽蘋果的產品控管出現問題，「毫無預警地轉，轉到心裡發寒，轉到懷疑自己是否真的買了2018蘋果的科技結晶」。

此外，mobile 01、巴哈姆特等論壇也有不少iPhone XR使用者抱怨手機黑屏、閃退頻率高，「災情」相當慘重。對此，不少網友們紛紛留言分享相同經驗，「iPhone XR版本12.1.2也有這情況，還在觀察中」、「XR偶爾遇到，就是開相機或是Line的時候會發生」、「會，而且越來越頻繁...最近連滑網頁玩遊戲都會」、「超常轉圈圈，今天不會轉了，因為開不了機了...」。

iPhone XR
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

手機輻射強度排行 輻射量最大的竟是它

2019-02-13 22:29

情人節台灣之星下殺188吃很飽 遠傳888元就能換iPhone

2019-02-13 20:27

華為Mate 20櫻粉金開箱拍照實測 我的少女心超展開

2019-02-13 20:44

三星摺疊手機 下周亮相

2019-02-13 14:35

中華電攜手日本NTT 合作5G介面標準

2019-02-13 13:05

三星折疊手機下周亮相 華為、小米、MOTO也將於MWC展示

2019-02-13 12:36

雷軍預告 小米新款手機拍攝表現將有更多黑科技

2019-02-13 11:04

Google Pixel已經成為全美成長最快手機品牌

2019-02-13 10:33

三星再於中國獨推Galaxy A8s獨角精靈版 新增粉色漸層外觀與「魔鏡」功能

2019-02-13 10:32

大陸搶先發表5G新手機 美國深感恐懼

2019-02-12 22:23

陸手機銷量慘跌！蘋果小米受害 三星更摔出榜單外

2019-02-12 21:38

2019新iPhone三鏡頭有影？官方頻道洩玄機

2019-02-12 18:21

台灣之星4G上網吃很飽 新資費祭首日下殺特賣募集活動

2019-02-12 14:45

電信業搶市 低價資費交鋒

2019-02-12 14:38

新款Pixel 4 預期加入實體雙SIM卡插槽設計

2019-02-12 14:01

快試試！LINE情人節限定特效 打「我愛你」秀甜蜜動圖

2019-02-12 14:01

綠色iPhone要來了？ 新款iPhone XR傳搭載雙主鏡頭、新配色

2019-02-12 11:16

iPhone今年新款 傳仍用Lightning連接埠

2019-02-12 10:55

不限速、免綁長約 亞太電信299吃到飽網路門市快閃搶辦

2019-02-11 14:41

蘋果今年新機 拚價格持平

2019-02-11 14:38

2019年iPhone新款受矚目 6大焦點搶先看

2019-02-10 15:55

美中競逐5G 專家：台廠具戰略價值

2019-02-10 12:02

5G行動服務來了 5G版iPhone最快明年亮相

2019-02-10 12:02

5G大未來 改變你我生活

2019-02-10 12:01

5G執照明年釋出 遊戲規則牽動產業變化

2019-02-10 12:01

多支iPhone App遭爆側錄手機螢幕 用戶資料「裸奔」

2019-02-10 09:48

LG將揭曉新款手機G8 ThinQ ToF視訊鏡頭可量測景深資訊

2019-02-10 08:04

高通揭曉Snapdragon 712處理器 整合更高AI運力、藍牙技術與QC4+快充

2019-02-10 07:10

華為對手紛搶進折疊式手機…要掀換機潮

2019-02-10 00:09

三大主因 iPhone使用者等更久才換新機

2019-02-09 19:02

為何iPhone銷售減緩 凸顯蘋果亟需新的零售策略？

2019-02-09 18:37

Sony Xperia XZ4傳採用CinemaWide 21:9顯示螢幕設計

2019-02-09 07:28

小米也準備推出螢幕開孔設計手機 可能搭載雙視訊鏡頭規格

2019-02-08 15:31

代號「POSEIDON」 OPPO下一款旗艦機可能叫「Find Z」

2019-02-07 18:29

3G業務終止 10日前可線上轉換4G

2019-02-07 14:44

Galaxy S10E預計加入多彩設計、與蘋果iPhone XR抗衡

2019-02-05 17:33

與P30同台亮相 華為確定將於MWC 2019展前揭曉螢幕可凹折手機

2019-02-04 06:56

Siri很應景 替你拜年還能說吉祥話

2019-02-04 06:30

Google Pixel 3新春價格超優惠！官網售價22K可入手

2019-02-03 16:26
看更多

熱門文章

iPhone XR災情頻傳！ 無限黑屏轉圈讓網友嘆「買到機王」

2019-02-13 17:02

手機輻射強度排行 輻射量最大的竟是它

2019-02-13 22:29

Google Pixel已經成為全美成長最快手機品牌

2019-02-13 10:33

行動電源抽檢 「額定電容量不足」消費者當冤大頭

2019-02-13 11:51

高通直指蘋果侵害6項專利 多數已經失效

2019-02-13 09:02

雷軍預告 小米新款手機拍攝表現將有更多黑科技

2019-02-13 11:04

情人節台灣之星下殺188吃很飽 遠傳888元就能換iPhone

2019-02-13 20:27

二代AirPods可無線充電還有新色？國外爆料達人這樣說

2019-02-13 17:37

影／沙國這款APP能防女性逃出國 蘋果谷歌被批幫兇

2019-02-13 16:28

行動電源慎選！ 調查20款近半不合格

2019-02-13 13:49

三星摺疊手機 下周亮相

2019-02-13 14:35

三星折疊手機下周亮相 華為、小米、MOTO也將於MWC展示

2019-02-13 12:36

蘋果發表會日期曝光 推出Apple News訂閱服務

2019-02-13 22:11

AMD以7nm製程打造的Navi架構顯示卡延至今年10月揭曉

2019-02-13 10:54

LINE情人節特效打3組關鍵字 熊大兔兔來放閃

2019-02-13 08:46

華為Mate 20櫻粉金開箱拍照實測 我的少女心超展開

2019-02-13 20:44

中華電攜手日本NTT 合作5G介面標準

2019-02-13 13:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top