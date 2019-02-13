iPhone XR災情頻傳！ 無限黑屏轉圈讓網友嘆「買到機王」

2019-02-13 17:02 聯合新聞網 綜合報導



iPhone XR才推出不到半年，就有不少網友反應，手機使用過程中時常出現「黑屏轉圈」的狀況。圖截自蘋果官網 分享 facebook

蘋果（Apple）去年一口氣推出3款新機，其中，iPhone XR標榜為價格親民的入門機型，卻不得消費者青睞，銷量甚至淪為史上第2慘。雪上加霜的是，iPhone XR才推出不到半年，就有不少使用者反應手機常出現「黑屏轉圈」的情況，就算更新成最新的ios系統也沒有改善，在使用相機、Line等軟體時情況尤其頻繁。

一名網友在《批踢踢實業坊》上po文表示，手上的iPhone XR才購入不到1個月，就時常在使用過程中出現「螢幕全黑、中間出現不斷轉圈的圖示」的情況，使用相機時尤其容易當機，讓他擔憂地表示，「希望不是自己拿到機王，不會剛買就要換整新機吧...」。

近期，另一名網友也po文分享類似狀況，表示自己去年12月購入iPhone XR後，手機就時常出現使用到一半突然「黑屏轉圈」的意外，就算更新成最新版系統ios 12.1.3也未見改善，讓他忍不住吐槽蘋果的產品控管出現問題，「毫無預警地轉，轉到心裡發寒，轉到懷疑自己是否真的買了2018蘋果的科技結晶」。

此外，mobile 01、巴哈姆特等論壇也有不少iPhone XR使用者抱怨手機黑屏、閃退頻率高，「災情」相當慘重。對此，不少網友們紛紛留言分享相同經驗，「iPhone XR版本12.1.2也有這情況，還在觀察中」、「XR偶爾遇到，就是開相機或是Line的時候會發生」、「會，而且越來越頻繁...最近連滑網頁玩遊戲都會」、「超常轉圈圈，今天不會轉了，因為開不了機了...」。