三星再於中國獨推Galaxy A8s獨角精靈版 新增粉色漸層外觀與「魔鏡」功能

日前率先在中國市場推出的Galaxy A8s，稍早再次宣布於中國市場推出獨角精靈版，額外提供漸層粉黃的「有點芒」配色，以及漸層粉藍的「莓什麼」配色，同時也在手機操作介面加入能以Bixby數位助理服務啟用「魔鏡」補妝鏡功能。

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除了外觀配色與一般版Galaxy A8s不同之外，獨角精靈版Galaxy A8s在Bixby數位助理服務功能更額外加入「魔鏡」功能，讓使用者透過「魔鏡魔鏡」聲控指令即可快速啟用手機相機自拍功能，手機可隨時當做補妝鏡使用。

另外，在中國市場推出的獨角精靈版Galaxy A8s將可額外選擇與歐舒丹合作的明星護手霜套裝，或是Anna Sui獨角獸香水 (二選一)，至於建議售價則依然維持原本Galaxy A8s於中國市場售價，一樣將以人民幣2799元價格上市。

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由於獨角精靈版為中國市場特定合作款式，因此目前應該不會在其他市場推行。

目前Galaxy A8s也已經在日前於台灣市場推出，但僅提供漸層黑與漸層銀兩款配色，推行版本則採用6GB記憶體及128GB儲存容量規格，電池部分則同樣採用3400mAh，並且搭載Qualcomm Snapdragon 710處理器，以及三星去年提出的Infinity-O Display的挖孔螢幕設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》