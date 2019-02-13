Google Pixel已經成為全美成長最快手機品牌

市調機構Strategy Analytics調查報告指出，Google推行的Pixel系列已經成為全美銷售成長最快手機品牌。

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去年宣布推出Pixel 3系列，除了進一步強化Google Assistant應用功能，更在手機內加入名為Night Shot的夜視拍攝功能，讓使用者能藉由人工智慧演算技術在極度暗光環境下拍出明亮影像，甚至可以對應拍攝清晰且不過曝的影像畫面。

此外，由於Pixel系列也能在第一時間獲得Google新版Android版本更新，以及諸多新功能應用，因此短時間內也獲得不少消費者青睞。

雖然在Pixel 2系列因為OLED螢幕烙印問題引來不少爭議，因此Google在去年推出的Pixel 3便大幅修正此項問題，同時在去年10月推出之後，額外藉由網路購物節、聖誕節、農曆新年等節慶活動促銷，分別提供200美元或150美元不等購機折扣，甚至提供舊機換購等優惠，吸引更多人更換Pixel 3系列手機。

過去對於本身推行Pixel系列品牌產品，Google對外說法始終維持「並非與合作夥伴競爭市場」，而是採取讓更多合作夥伴了解Android手機設計可能性，同時也能讓消費者更具體明白Android作業系統功能，因此並不會將硬體產品銷售表現的要求擺在第一順位。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》