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陸手機銷量慘跌！蘋果小米受害 三星更摔出榜單外

2019-02-12 21:38聯合新聞網 三嘻行動哇 Yipee!

圖片及資料來源：9to5mac
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Apple蘋果公司在日前2019 Q1財報電話會議將公司收入之所以達不到預期的主要原因歸咎於iPhone中國銷售銳減，只是銳減的幅度究竟有多大，Apple並沒有進一步說明。

但根據市場調查研究機構IDC公布最新統計資訊，中國智慧型手機在2018年第四季（2018 Q4）出貨量比2017 Q4下滑9.7%，其中Apple iPhone跌幅達19.9%、小米下滑更慘達34.9%，甚至Samsung三星公司直接跌出榜單，可見中國手機市場正面臨嚴峻的考驗。

圖片及資料來源：9to5mac
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根據IDC資料，2018 Q4中國智慧手機出貨量總共為1億330萬部，其中以市佔率最高的是Huawei華為公司（29%） ，第二名到第五名依序為OPPO 19.6%、Vivo 18.8%、Apple 11.5%和Xiaomi小米10%，其於品牌市佔率僅11.1%。

只是…出貨量雖然突破1億，但2018 Q4整體手機出貨成長率卻下滑9.7%，綜合 IDC 、Canalys等多家調查公司分析，跌幅的主因可歸咎於中國經濟成長趨緩、消費結構改變、智慧手機換機週期延長等因素。

圖片及資料來源：9to5mac
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進一步觀察各品牌成長率部分，Apple iPhone出貨量下滑19.9%，看似驚人的跌幅，但IDC認為除了市場經濟趨緩干擾之外，蘋果iPhone單價過高、新品創新不足以吸引消費者換機，都是Apple面臨的挑戰。

只是… Apple還不是最糟的，Xiaomi小米手機在2018 Q4跌幅更達到34.9%，這跌幅比Apple還多上1.75倍，IDC認為主要是小米正面臨庫存修正和公司內部整頓重組…等挑戰所致。

不過，這榜單令人吃驚的是，全球銷售成績優異的Samsung三星在中國竟然陷入苦戰，還摔出手機市佔率也摔出前五名、不在這次的名單內，可見現今市場有多麽嚴峻。

雖然說各家公司都受到市場趨緩的挑戰，但Huawei華為公司卻是異軍突起、成長率比去年同期增加23.3%，OPPO和Vivo也有1.5%和3.1%的微幅成長。IDC分析認為這是因為華為、OPPO、Vivo主打中、低價位手機，也因此才能有穩定表現。

由此看來，也難怪Apple CEO Tim Cook先前會認同iPhone定價過高，考慮重新調整銷售策略，同時為了提升銷售率，決定降低價格出售舊款iPhone，這對向來堅守價格的Apple已經是釋出利多，只是…不知道消費者們能不能接受。

圖片及資料來源：9to5mac

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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