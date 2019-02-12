大陸搶先發表5G新手機 美國深感恐懼

2019-02-12 22:23 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



中國品牌一加預告，將在世界通訊大會上發表新型5G網路原型機。（photo by 網路截圖） 分享 facebook

中國品牌2月底率先發表5G手機，全球網路革命一觸即發！中國品牌「一加」宣布將在今年世界通訊大會（MWC）上發表最新研發的5G網路手機原型。對此，有國外工程師表示，華盛頓方面對中國搶先5G技術深感恐懼，擔心未來中國會將高端技術應用於出口美國的設備，藉此竊取國家機密。

據印度《經濟時代》報導，5G網路對於相關產業的高端應用具極大創新價值，對於美國與中國之間的角力更屬於巨大科技範疇，更有國外工程師透露消息，華盛頓當局害怕中國搶先發展5G技術，如今中國品牌一加搶先預告新型手機參展，月底的世界通訊大會勢必引發全球關注。

美國網站《CNET》報導指出，2019及2020絕對是5G網路快速發展的關鍵時期，不僅是高速網路的時代，更期待新型的5G手機能如雨後春筍般先後問世，一加此款原型機預計將超脫原本品牌內的旗艦機型，並預計今年五月底透過英國電信公司上市。

根據科技網站《Techradar》報導，5G網路代表下一個通訊網路社群時代，能提供智慧裝置前所未有的網速體驗，裝置間的連線也將比過去可靠許多。

舉例來說，假設在4G環境下載影片需要7分鐘，優化成5G後只需4秒即可完成，此外，5G網路同時能提供承載比4G更多大數據的基礎設備，將現有的互聯網技術以倍數提升，創造一個更加智慧的嶄新世界。

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