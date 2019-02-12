iPhone今年新款 傳仍用Lightning連接埠

2019-02-12 10:55 中央社 台北12日電



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今年新iPhone連接線設計各界關注。日媒報導，今年新iPhone可能還是採用Lightning連接埠，主要是成本的考量。

日本科技網站Mac Otakara引述特定消息人士報導，今年新款iPhone可能仍將採用Lightning連接埠，整合Lightning和USB連接線，而USB接頭充電功率可能還是5W。

報導推測，採用上述的規格，主要還是因為成本上的考量。

市場對於今年新款iPhone連接線設計看法不一。外媒先前預期，今年新款iPhone可能會支援USB-C（USBType-C）連接埠技術，但不具名參與人士指出，相關設計尚未到最終結果。

USB Type-C外觀上最大特點是上下端完全一致，使用者不必區分USB正反面，正反面都可以插拔。大部分Android電子產品都使用Type C連接埠。蘋果在2015年起的MacBook改用Type C，去年10月底推出的iPad Pro也改用Type C連接埠。

若iPhone支援輸出功率18W的USB-C連接線，意味著新款iPhone電源容量從0%快速充電到50%，大約只需30分鐘。若電源容量從0%到80%，大約只需一小時。

今年iPhone設計功能市場高度關注。市場預期今年新iPhone將採用A13晶片，搭配3顆光學鏡頭，另傳出臉部和指紋辨識共存、觸控OLED讓面板更薄、天線和電池技術再提升，下半年iPhone新機應用可期。

在防水功能部分，國外科技網站9to5Mac和MacRumors先前引述分析師預期，今年新款iPhone的防水功能，仍維持在IP68等級。