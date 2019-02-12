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綠色iPhone要來了？ 新款iPhone XR傳搭載雙主鏡頭、新配色

2019-02-12 11:16楊又肇

相關消息指稱，蘋果計畫在今年預計推出的iPhone XR後繼機種加入雙主鏡頭相機設計，同時將額外增加綠色款式，藉此取代現有推行配色其中一款選項。

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針對今年秋季預計更新的iPhone新機，先前已經有不少消息指稱將會跟進新款iPad Pro改為USB-C連接埠，藉此改善過往Lightning充電相對緩慢、資料傳輸量也較小的問題，可能藉由USB Type-C連接埠規範可對應高瓦數充電功率，提高iPhone新機充電效率，同時也能提昇整體資料傳輸量。

此外，相關消息也指出新款iPhone將會採用全新拋光塗層，進而提昇手機持握感與抗刮表現，而預期新款iPhone XS Max後繼機種將採用三鏡頭主相機設計，新款iPhone XS後繼機種則可能維持雙鏡頭主相機規格，iPhone XR後繼機種則預期升級採用雙鏡頭主相機設計。

而在顏色方面，iPhone XR後繼機種可能會增加全新綠色選項，但預期將取代原本包含黑色、白色、黃色、珊瑚色、紅色與藍色在內其中一款配色選項，螢幕規格則依然維持採用LCD面板設計，並且維持採用瀏海造型設計的全尺寸螢幕規格。

至於價格方面，估計新款iPhone新機定價將會維持與去年推行機種售價相同，其中iPhone XS與iPhone XS Max後繼機種將從999美元、1099美元起跳，而iPhone XR後繼機種則預期從749美元起跳，但是否會考量今年銷售表現調整售價策略，目前暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone XRiPhone蘋果

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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