新款Pixel 4 預期加入實體雙SIM卡插槽設計

雖然從Pixel 2系列手機開始加入eSIM功能，但基本上仍是維持單一實體SIM卡插槽，但從相關訊息顯示，今年預計推出的新款Pixel 4將會加入雙SIM卡插槽設計。

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從Android Open Source Project討論串所透露消息，顯示Google計畫在今年預計推出的新款Pixel 4系列加入實體雙SIM卡插槽設計，藉此對應更多實體雙SIM卡使用需求。

在此之前，雖然Pixel 2與Pixel 3系列均加入eSIM功能，但使用者基本上仍僅能選擇使用定eSIM或實體SIM卡連網，對於有同時使用雙SIM卡需求的人仍有些不便，不像蘋果在新款iPhone XS系列除了加入eSIM功能，更額外針對中國在內市場提供實體雙SIM卡插槽設計版本，讓使用者能同時使用兩張不同SIM卡服務。

而在先前Android Q相關傳聞中，便透露Google計畫加入更多對應雙SIM卡設計機種控制功能，讓電信業者能針對雙SIM卡機種進行更多功能設計，此次傳出消息也顯示Google計畫在旗下Pixel系列手機產品加入雙SIM卡設計，藉此對應市場需求。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》