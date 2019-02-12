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新款Pixel 4 預期加入實體雙SIM卡插槽設計

2019-02-12 14:01楊又肇

雖然從Pixel 2系列手機開始加入eSIM功能，但基本上仍是維持單一實體SIM卡插槽，但從相關訊息顯示，今年預計推出的新款Pixel 4將會加入雙SIM卡插槽設計。

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Android Open Source Project討論串所透露消息，顯示Google計畫在今年預計推出的新款Pixel 4系列加入實體雙SIM卡插槽設計，藉此對應更多實體雙SIM卡使用需求。

在此之前，雖然Pixel 2與Pixel 3系列均加入eSIM功能，但使用者基本上仍僅能選擇使用定eSIM或實體SIM卡連網，對於有同時使用雙SIM卡需求的人仍有些不便，不像蘋果在新款iPhone XS系列除了加入eSIM功能，更額外針對中國在內市場提供實體雙SIM卡插槽設計版本，讓使用者能同時使用兩張不同SIM卡服務。

而在先前Android Q相關傳聞中，便透露Google計畫加入更多對應雙SIM卡設計機種控制功能，讓電信業者能針對雙SIM卡機種進行更多功能設計，此次傳出消息也顯示Google計畫在旗下Pixel系列手機產品加入雙SIM卡設計，藉此對應市場需求。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

PixelGoogleeSIMAndroid

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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