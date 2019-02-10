2019年iPhone新款受矚目 6大焦點搶先看

2019-02-10 15:55 中央社 台北10日電



今年iPhone設計功能市場高度關注。路透 分享 facebook

今年iPhone設計功能市場高度關注。除了A13晶片和3顆光學鏡頭外，傳出臉部和指紋辨識共存、觸控OLED讓面板更薄，天線和電池技術再提升，下半年iPhone新機應用可期。

今年上半年iPhone銷售狀況市場保守看待，各界逐步將眼光鎖定下半年的iPhone新品。外媒報導，今年9月蘋果可能推出3款新iPhone，目前新iPhone仍處於工程驗證測試階段。

一般預期，今年下半年蘋果將推出新款6.5吋有機發光二極體（OLED）版、5.8吋OLED版與6.1吋LCD機種。

在防水功能部分，國外科技網站9to5Mac和MacRumors引述分析師預期，今年新款iPhone的防水功能，仍維持在IP68等級。

除此之外，今年iPhone在生物安全辨識、觸控OLED、天線以及電池技術傳出新進展。

今年下半年新款iPhone 6大焦點，分述如下：

一、臉部與指紋辨識共存 提升生物安全驗證

國外科技網站Appleinsider報導，蘋果可能有意將類似Face ID的臉部辨識技術，與Touch ID指紋辨識功能同時內建在新款iPhone當中，以強化iPhone安全驗證應用。

報導引述指出，蘋果有意採用兩種生物辨識驗證功能，以便讓其中一種功能無效時，可採用另一種辨識驗證功能。

蘋果也傳出可能正在研發螢幕下Touch ID指紋辨識技術，未來可能應用在iPhone螢幕模組或是其他行動裝置產品，進一步提供生物識別應用。

二、整合觸控OLED面板 iPhone厚度更薄

韓國ETnews報導，今年iPhone可能會採用整合觸控有機發光二極體（OLED）面板，能讓手機厚度變得更輕薄。

相關技術的名稱為Y-Octa，有別於目前的OLED面板，不需要另外一層觸控層在OLED面板上。這樣也可以降低面板成本。

三、天線技術汰舊換新

天風國際證券分析師郭明錤報告預期，今年下半年新款iPhone天線主流技術，將採用軟板Modified PI（MPI）設計，取代液晶聚合體軟板Liquid CrystalPolymer（LCP）。

他進一步預估，今年下半年蘋果3款新機可能採用4條MPI天線與2條LCP天線，預期新款iPhone的2條LCP天線，將由日本廠商獨家供應。

四、提升電池效能 未來iPhone有新花樣

蘋果傳積極深耕電池技術，可提升電池在碰撞、磨損、掉落時的防護，也因應極端氣候的環境。蘋果相關電池技術可應用在下一世代的iPhone、iPad、MacBook和Apple Watch產品，未來也不排除進一步應用在電動車領域。

外媒先前指出蘋果布局互動型電池顯示器，在電池內裝環境溫度感測元件，使用者可透過相關設計，掌握電池在各種環境下的溫度變化。

蘋果也傳出開發燃料電池系統，不僅可提供電能，透過特殊型介面，更可應用在可攜式運算裝置。蘋果也開發燃料電池狀態系統的電源供應，以及可反覆充電的設計內容。

五、新iPhone可能搭配3顆光學鏡頭

光學鏡頭設計方面，韓國媒體網站The KoreaHerald（韓國前鋒日報）先前引述KB投資證券（KBSecurities）分析師投資筆記報導，蘋果新世代iPhone可能會搭配3顆光學鏡頭。

市場也傳出，今年iPhone新品背後鏡頭可能不會採用飛時測距（ToF）設計，而改採之前iPhone系列的雙鏡頭設計。

六、新晶片由台積電獨家代工機會大

外媒引述分析師報告預期，今、明年蘋果iPhone仍將採用由台積電獨家代工的A13晶片和A14晶片。