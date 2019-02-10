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高通揭曉Snapdragon 712處理器 整合更高AI運力、藍牙技術與QC4+快充

2019-02-10 07:10楊又肇

今年CES 2019期間，Qualcomm Technologies產品部門資深副總裁Keith Kressin曾透露今年將持續推出更多Snapdragon 700系列處理器，藉此讓此系列處理器與800系列、600系列產品有更明顯區隔。而在稍早，Qualcomm正式揭曉第二款Snapdragon 700系列處理器－Snapdragon 712，將作為去年推出的Snapdragon 710小幅升級版本。

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此次推出的的Snapdragon 712同樣採用10nm FinFET製程，分別以8組Kryo 360 CPU與Adreno 616 GPU構成，並且整合Snapdragon X15 LTE數據晶片與QC 4+快充技術，整體運算效能相比Snapdragon 710約提昇10%，最高運作時脈可達2.3GHz，對應最高800Mbps下載與150Mbps上傳速度，而充電速度則可在15分鐘內充入50%電量。

至於在影像處理部分，則分別整合Hexagon 685 DSP與Spectra 250 ISP，使得影像處理效率約可提昇35%，有利於相機拍攝影像即時處理，以及配合Snapdragon AIE提高人工智慧技術應用效率，讓Snapdragon 712同樣以著重人工智慧技術應用為重心。

而在藍牙音頻技術方面，Snapdragon 712加入Qualcomm TrueWireless Stereo Plus，以及Broadcast Audio聲音技術，藉此提昇藍牙連接能力與連接速度，藉此提昇藍牙無線耳機配對連接使用體驗。

目前尚未確認Snapdragon 712處理器首波應用產品，但預期包含小米在內中國品牌將會是首波使用客戶。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Qualcomm處理器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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