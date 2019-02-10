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LG將揭曉新款手機G8 ThinQ ToF視訊鏡頭可量測景深資訊

2019-02-10 08:04楊又肇

LG稍早證實即將揭曉新款手機名稱將是G8 ThinQ，並且確定將搭載具備精準景深識別應用功能的ToF視訊鏡頭。

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配合先前透露將可取代傳統觸控操作使用模式的說法，預期G8 ThinQ將藉由具備精準景深識別應用功能的ToF視訊鏡頭識別手勢動作，藉此對應特定操作功能，進而達成取代觸控手勢效果。

英飛凌 (Infineon)隨後立即說明LG預計在G8 ThinQ使用搭載旗下REAL3影像處理晶片的ToF視訊鏡頭模組，藉此強化景深識別應用效果。除了LG在手機內應用ToF鏡頭設計之外，包含Sony、蘋果、OPPO在內手機廠商也計畫透過ToF鏡頭達成精準景深量測應用功能，進而應用在手勢操作、擴增實境或拍攝應用。

而稍早於XDA Developers論壇網站透露消息中，則是進一步釋出疑似G8 ThinQ的實機外觀，其中整體設計近似去年推出的G7 ThinQ，但四個邊角顯得更加圓潤，同時右側仍保留實體電源鍵，左側則保留音量調整鍵與可呼叫Google Assistant等數位助理服務的獨立按鍵。

至於背面仍維持採用指紋辨識器，主相機部分則維持居中水平排列設計，視訊鏡頭則與前方螢幕瀏海整合，但額外搭載更多感測元件，或許有可能進一步增強人臉識別技術，另外也預期將會加入更大電池容量設計，並且支援Qi技術規格的無線充電功能。

而機身似乎維持保留3.5mm耳機孔，以及底部擴音孔設計，但先前有消息指稱LG也可能在新機導入螢幕振動發聲技術。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電擴增實境LG

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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