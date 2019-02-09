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Sony Xperia XZ4傳採用CinemaWide 21:9顯示螢幕設計

2019-02-09 07:28聯合新聞網 楊又肇

若沒意外的話，Sony預計在今年MWC 2019揭曉新款Xperia XZ4，其中可能將會搭載名為CinemaWide的螢幕設計。

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根據LetsGoDigital網站取得消息，顯示Sony在今年2月4日已經向歐盟智慧財產局遞交申請名為CinemaWide的使用商標，預計用於智慧型手機或LCD螢幕產品，或許有可能應用在即將在MWC 2019期間登場的新機。

若沒意外的話，CinemaWide螢幕設計有可能成為Xperia XZ4的特色之一，或許將藉由21:9比例設計凸顯全尺寸螢幕應用效果，實際規格可能採用3360 x 1440解析度，以及6.5吋大小。

而在其他說法中，Xperia XZ4將搭載Qualcomm Snapdragon 855、4400mAh電池容量，並且預計搭載高達5200萬畫素的主相機、1600萬畫素長焦鏡頭，並且搭載30萬畫素的ToF鏡頭模組，讓相機可以對應擴增實境、景深資訊擷取等應用。

除了Xperia XZ4，相關消息也指出Sony計畫同步更新中階新機產品。

(圖／擷自LetsGoDigital網站)
(圖／擷自LetsGoDigital網站)
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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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