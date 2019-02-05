Galaxy S10E預計加入多彩設計、與蘋果iPhone XR抗衡

先前已經有疑似搭配保護殼的實機渲染圖像曝光後，WinFuture網站稍早再釋出疑似Galaxy S10E的實機渲染圖像內容，顯示此款新機將會加入黑色、銀色、黃色與綠色在內色彩，其中銀色款式更加入漸變色彩設計，並且確認將採用與Galaxy A8s相同的開孔螢幕設計。

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相比其他兩款Galaxy S10與Galaxy S10+，三星預計推出的Galaxy S10E將以入門機種定位，並且設定與蘋果iPhone XR對抗，除了採用平面設計螢幕，更採用相對較寬的邊框設計，同時背面也僅採用雙鏡頭相機模組，不像Galaxy S10或Galaxy S10+均採用三鏡頭設計，指紋辨識功能則是與側面電源按鍵整合，並非採螢幕下指紋辨識設計。

在此之前，相關消息已經顯示Galaxy S10與Galaxy S10+均搭載三鏡頭形式的主相機設計，並且額外搭載RGB對焦模組。另外，包含Galaxy S10E在內三款新機均採用螢幕左上角挖孔設計，但Galaxy S10+將額外搭載雙前鏡頭，形成前後總計「2+3」組鏡頭規格。

而機身實體按鍵部分，右側依然維持搭載電源按鍵，左側則搭載音量調整鍵與Bixby獨立按鍵，至於螢幕似乎僅有Galaxy S10E採用近全平面的設計，但背面仍與其他兩款新機維持採用雙側曲面設計，包含Galaxy S10與Galaxy S10+則均維持前後雙側曲面設計。

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Galaxy S10系列將區分採用三星自有Exynos 9820處理器，或是Qualcomm Snapdragon 855處理器兩種規格，而螢幕尺寸將區分為5.8吋、6.1吋與6.7吋三種設計，儲存容量預計從128GB起跳，最高可達1TB規格，記憶體容量最高也可能搭載10GB設計，另外電池也可能加入名為PowerShare的反向無線充電功能，並且搭載One UI操作介面設計的Android 9.0作業系統。

另外，Galaxy S10系列機種也預期搭載可供逆向充電的無線充電功能，以及名為Neuro Game Booster的自有遊戲加速技術，同時也預期加入更多健康相關應用服務與結合區塊鏈的電子錢包功能。

除了推出Galaxy S10系列機種，三星也可能同步揭曉螢幕可凹折使用的Galaxy F，並且同步推出新款Galaxy Fit健康手環，以及全新無線耳機產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》