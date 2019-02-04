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與P30同台亮相 華為確定將於MWC 2019展前揭曉螢幕可凹折手機

2019-02-04 06:56楊又肇

華為稍早確認將在西班牙巴塞隆納當地時間2月24日下午2點 (台灣時間2月24日晚間9點)舉辦新機發表活動，其中除了預期將公布年度旗艦手機P30系列，更準備推出旗下首款螢幕可凹折手機產品。

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從華為釋出活動邀請函，顯示華為將會推出一款螢幕可凹折設計的手機產品。而從螢幕凹折方式來看，主要是以外翻向內凹折，螢幕維持在外的使用模式，與三星從外向內、螢幕維持在內以更大凹折角度的使用模式不同。

而從華為過去與中國京東方維持OLED面板供應合作關係，或許代表此次華為新機採用螢幕同樣是由京東方提供。

在此之前，中國柔宇科技已經對外展示應用其螢幕可凹折設計的原型機種，而小米日前透露的螢幕雙折手機則是與維信諾合作。

現階段尚未有關於華為螢幕可凹折手機具體細節傳出，但預期採用華為Kirin 980處理器，並且可能搭載旗下5G連網晶片Balong 5000，藉此成為華為首波支援5G連網手機產品。而先前更有消息指稱華為已經向電信業者展示其螢幕可凹折手機設計，實際厚度僅與普通錢包相仿，同時攤開後也能作為平板使用。

至於先前華為也申請註冊包含Mate Flex、Mate Flexi、Mate Fold，以及Mate F在內商標名稱，或許代表此款螢幕可凹折手機將隸屬Mate系列機種。

除了揭曉螢幕可凹折手機，華為預期也會在MWC 2019展前活動揭曉旗下年度旗艦手機P30系列，可能加入拍攝表現更好的三鏡頭主相機設計，另外也預期強化手機使用體驗。而就先前配件廠商Krusell所公布消息，華為預計推出的P30系列，將分別包含P30、P30 Lite與P30 Pro三種款式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

西班牙

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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