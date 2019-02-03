三星影片透露新型態螢幕使用體驗 包含螢幕可凹折手機設計

2019-02-03 09:37 聯合新聞網 楊又肇



在先前有不少消息指稱三星除了在接下來的Unpacked 2019活動揭曉Galaxy S10系列手機，同時也準備公布去年預告的螢幕可凹折手機－Galaxy F，而從稍早三星越南YouTube頻道所釋出影片 (註)顯示，三星透露即將發表內容另一項重點確實放在新型態螢幕的使用體驗。

圖截自影片 分享 facebook

註：目前影片內容已被關閉，但不少眼明網站早已作了備存。

雖然以影片內容來看，詮釋重點其實應該是放在全新型態的螢幕使用模式如何改變生活，其中則是提及三星去年展示的可凹折螢幕設計，讓手機可以攤開成為平板使用，當需要更輕便的使用時，則可凹折成為現行手機尺寸隨身攜帶。

相比去年在SDC 2018期間展示的原型設計，影片中的螢幕可凹折手機顯得更加輕薄，但畢竟影片內容多數詮釋內容是以理想化形式呈現，因此三星接下來即將對外推出的Galaxy F，能否在機身設計維持輕薄且具質感設計，可能就要考驗三星技術工藝與設計功力。

在先前說法中，由於螢幕可凹折設計的製作成本相對較高，因此Galaxy F的初期價位勢必將會更高，售價可能高達2000歐元，約等同新台幣71000元，同時供貨數量也會有所限制。

因此相比Galaxy F，三星今年新機重心依然會聚焦在對應10週年紀念的Galaxy S10，同時預期也會整合Galaxy S系列過往技術精華，成為三星有史以來吸引力最高的Galaxy S系列機種，另外也預期藉由Galaxy S10系列銜接即將到來的5G連網市場發展機會。

除了先前傳聞消息，在後續說法裡更透露Galaxy S10將會加入可逆向供電的無線充電機能，同時也將加入支援區塊鏈技術的電子錢包應用，並且針對醫療應用提供更多手機應用功能，其中包含可讓使用者更容易檢視個人使用手機行為數據。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》