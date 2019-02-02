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在真正5G網路規範底定前 Verizon將暫時停止5G網路建置

2019-02-02 07:31楊又肇

雖然先前美國電信業者AT&T已經以「5G E (5G Evolution)」取代原本LTE顯示標記，讓使用者能以現有4G LTE網路發揮貼近5G連網速度與頻寬表現，但隨後引起不少用戶批評，表示AT&T標榜5G網路的連接服務表現，其實與現有4G網路沒有太大差別，因此被認為有誇大宣傳情況。或許為了避免產生用戶質疑，先前同樣宣布推出5G連網服務的Verizon稍早宣布將暫時停止5G網路建置。

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雖然目前3GPP已經公布可商用化的5G網路規範標準，但距離真正5G網路規範制定還需要一些時間，預計今年6月才會正式底定，加上目前真正以5G網路提供連接的服務並不多，絕大多數還是以載波聚合等方式，讓現有4G LTE網路可以「構成」等同5G連網速度與頻寬表現，只是本質上仍是現有4G LTE連接技術。

而就先前AT&T對外說明，藉由載波聚合技術將多個4G LTE連接資源構成接近5G網路頻寬時，在手機段訊號將以「5G E」形式標示，藉此強調當下連接頻寬與數據傳輸速度將大幅提昇，未來當使用者連接真正對應5G連網訊號，例如毫米波 (mmWave)時，則會改以「5G+」顯示。

但這樣的說明，難免還是會讓一般消費者誤解，認為自己申請的5G網路服務，實際上仍是以4G LTE網路運作，因此去年宣布針對家用網路率先推出5G連網服務的Verizon，稍早則由執行長Hans Vestberg證實，除了目前在印第安納波利斯、休士頓、洛杉磯、沙加緬度市區推行5G網路服務，接下來將會暫時停止其他地區的5G網路建置，同時預計在今年下半年才會推出基於真正5G網路技術規範設計的家用5G網路設備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Verizon5G

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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