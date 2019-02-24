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iPhone X/Xs/Xs Max保護 OVERDIGI雙料鋁合金邊框開箱

2019-02-24 19:40聯合新聞網 鄭蛋蛋

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金屬，一直是個質感跟耐操的指標材質，OVERDIGI這個從台灣出發的自創行動週邊品牌，我一開始接觸到他們也就是對他們的iPhone金屬保護邊框留下深刻印象，顏色均勻，表面平滑，手感一流，Made in Taiwan 台灣製造，從最早的iPhone 6開始到現在的iPhone Xs/Xs Max，它們家的鋁合金邊框也進化了好幾個層次，安裝也變的更簡單，不再需要額外的工具，提供你扎實的手感跟保護，同時保留著iPhone的設計外觀語言。

 

 

OVERDIGI 雙料鋁合金邊框針對iPhone Xs Max一口氣推出4個顏色，分別為金，紅，銀，黑4個顏色

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OVERDIGI的包裝一直是我個人非常喜歡的包裝，墨黑紙加燙金字體，交叉搭配一目瞭然的透明盒裝，送禮不失面子，自用也在拿到的第一時間感覺到精緻的視覺享受

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OVERDIGI 雙料鋁合金邊框有通過美國軍規MIL-STD 810G認證的防摔等級，內框TPU裡內建蜂巢吸震氣囊

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翻過來盒裝，OVERDIGI 雙料鋁合金邊框在功能特色敘述外，材質採用的鋁合金種類都清楚標示，產地則是台灣，Made in Taiwan

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我們先來來看OVERDIGI 雙料鋁合金邊框尚未裝上機子的樣子，首先登場的是非常吸睛的紅色

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OVERDIGI 雙料鋁合金邊框裡面有完整的TPU材質避免跟iPhone機身邊框磨損，同時還可以看到蜂巢設計，減少意外摔落的撞擊力道

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在裡面的TPU內框還可以看到Designed by OVERDIGI，小細節都不漏

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在內框裡仔細看每一個洞，按鍵的細節，都可以看到整齊，平整的線條跟切工，精準的開洞位置，這些進化跟初代的金屬邊框相比，真的是進化了好幾個層次

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OVERDIGI 雙料鋁合金邊框隨附鍍膜背板，這個透明背板，兩面都有貼一層保膜軟膜，請一定要正反兩邊的保護膜都撕掉，才不會跟我一樣傻傻的只撕一邊然後懷疑怎麼外觀沒有很精緻

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OVERDIGI 雙料鋁合金邊框裝上iPhone Xs Max的樣子，邊框的好處就是它保留了絕大部份原機的外觀風格

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從側面看，其實OVERDIGI 雙料鋁合金邊框的內框高度有做比機身高一些，若手機正面朝下置放也不會讓螢幕直接親到表面，而且OVERDIGI 雙料鋁合金邊框跟我的滿板玻璃保護貼不打架，跟OVERDIGI的窗口聊到這，他們也是拍胸脯的保障說他們這個雙料鋁合金邊框有考量過市面上多種滿版玻璃保護貼，再去預留該有的空間，不管是裸機還是滿版玻璃保護貼，都可以輕鬆相容

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從右側看，首先一定要特別強調電源鍵上方的TPU材質線條，那個是故意預留的設計，避免金屬邊框干擾手機訊號，電源鍵的回饋力非常好，甚至因為比較凸的外觀，比原廠的電源鍵還要好按。右側的下方還預留了吊飾孔，滿足喜愛放手腕繩或吊飾的使用族群

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OVERDIGI 雙料鋁合金邊框左側在兩個位置又刻意挖洞避免iPhone天線遭受金屬干擾訊號，音量鍵跟電源鍵都有加上自己的按鍵配置，在靜音開關那邊再做開洞的設計

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底下的lightning開洞，在喇叭跟麥克風孔開洞有刻意做了對稱的外觀，彌補了iPhone Xs Max本身開孔沒有對稱的遺憾

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OVERDIGI 雙料鋁合金邊框上方在收音麥克風孔也做了2個小小的開洞，保持收音順暢不甘擾

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裝上OVERDIGI 雙料鋁合金邊框的背框，坦白說我個人覺得TPU內框的寬度有點太寬了，有點太搶風頭，不過往好的地方想，這個TPU內框也有保護背後的意外撞擊，越多越好嘍。特別要給予肯定的是隨附鍍膜背板外觀非常透徹，感覺跟玻璃的外觀非常相似，乍看你會以為背後是完全裸機的

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雖然說隨附的鍍膜背板可以自行決定要不要裝上，但是裝上以後可以看到背候的鏡頭就不再外凸了，讓你的iPhone可以在背後達成完全扁平不翹翹板，外觀又維持著原汁原味，不用太可惜了

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特別補充，裝上鍍膜背板是完全不影響Qi無線充電的唷

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OVERDIGI 雙料鋁合金邊框除了金色可以搭配iPhone Xs Max的金去達成同色系的搭配，還有黑，銀，可以去搭配太空灰或是銀色的iPhone Xs Max

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OVERDIGI 雙料鋁合金邊框金，黑，銀3色都可以在網路上買到，紅色是只有遠傳通路才有獨家販賣

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如果你不是用iPhone Xx Max大螢幕款，OVERDIGI也有推出給X/Xs專用的雙料鋁合金邊框

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OVERDIGI 雙料鋁合金邊框 for iPhone X/Xs我也有拿到實品，這個其實是iPhone X時期就出的產品，只是因為X跟Xs同尺寸，所以共用同一款，唯一的差異是蜂巢設計是Xs Max款才有的

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我這邊實際安裝了iPhone Xs金色給大家參考一下

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一樣有附透明鍍膜背板

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金色OVERDIGI 雙料鋁合金邊框合體iPhone Xs金色，整體感也是很搭

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OVERDIGI 雙料鋁合金邊框 iPhone X/Xs款外觀整體跟iPhone Xs Max款其實乍看是差不多的

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底下開孔維持對稱設計

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上方在收音麥克風孔也做了2個小小的開洞，保持收音順暢不甘擾

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側邊的電源鍵跟音量鍵採用是同色系的，我個人是比較喜歡這樣的搭配，不過的確手感是沒有新款Xs Max款來的好按

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OVERDIGI 雙料鋁合金邊框維持開洞避免干擾手機訊號

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台灣的手機使用族群買保護殼的比例算蠻高的，保護邊框算是一種比較簡化的保護方式，但是仔細看完OVERDIGI 雙料鋁合金邊框，你會覺得其實它各種保護的設計一點都不馬虎，特別是到了iPhone Xs Max款式，OVERDIGI加碼了蜂巢設計跟軍規防摔認證的大升級，保護設計有保障以外同時兼顧了外觀的接近原設計語言的外觀，還有邊框按鍵的手感回饋，以及加碼的吊飾孔都可以讓人看到OVERDIGI 雙料鋁合金邊框從iPhone X/Xs款到新款Xs Max款的種種用心升級，不過價格很佛心的一律不變，都是公訂價$1,280，沒錯，台灣製造，高水準搭配親民的價格，是我為什麼非常推薦給喜愛用保護邊框的iPhone主人們。

 

iPhone Xs Max OVERDIGI 雙料鋁合金邊框哪裡買->https://goo.gl/Uvq99q

iPhone X/Xs OVERDIGI 雙料鋁合金邊框哪裡買->https://goo.gl/GBfakN

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3C部落客鄭蛋蛋，現任Yahoo新聞科技頻道專欄作家，強調簡單易懂，以消費者為出發點去分析產品的優劣。曾擔任電腦應用展講師，科技趨勢金獎評審，請加入鄭蛋蛋的3C情報站Facebook粉絲團來追蹤最新3C消息!

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