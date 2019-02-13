華為Mate 20櫻粉金開箱拍照實測 我的少女心超展開

2019-02-13 20:44 聯合新聞網 鄭蛋蛋



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11月時我跟大家分享我入手了Mate 20 Pro，但是今年2019年初我要再開箱的華為是陸版的Mate 20櫻粉金，我買的時候其實最近火紅的Mate 20 X才剛開賣，我為什麼放棄了Mate 20 Pro，為什麼不是買更大螢幕的Mate 20 X，這中間的心路歷程跟心得，我認為挺值得跟大家來分享交流，也跟大家分享一些陸版的好處跟實拍的照片，以及我個人認為Mate 20跟Mate 20 Pro的差異。

Mate 20 Pro我買入以後，螢幕很不幸的中了微綠光 ( 開箱文在這 )，等了一個多月都一直等不到通知可以換機，但是當下市面上網購的新一批Mate 20 Pro的貨卻是供應充裕，當下給我的kimochi就是很差，早買中標綠光的主人華為給你放生就對了。最後竟然是靠在三創華為店的朋友去特別"關心"，我才接到電話通知說"鄭先生"可以來換新機了。當時剛好有朋友要買Mate 20 Pro，我一拿到新機就割愛給他了。

不過我放棄Mate 20 Pro最主要的原因不是綠光換機拖延，主要的原因是，Mate 20 Pro是我用過螢幕指紋辨識最難用的手機。先不要急著詢問是不是螢幕保護貼有影響，因為我裸機使用2個禮拜後還是覺得 媽呀Mate 20 Pro螢幕指紋超難用。別家的螢幕指紋呢？我用過的vivo，小米，oppo等三家螢幕指紋辨識都很順，那是華為技術的問題嗎，我不覺得，因為我上一支華為Mate RS也有螢幕指紋辨識(也是華為第一支螢幕指紋辨識)就很好用啊，我還有貼軟膜保護貼，也完全不影響，成功率至少有95%以上，所以我真的不懂為什麼到了Mate 20 Pro就變的很難用，若你是Mate 20 Pro的主人你完全無此困擾，恭喜你，但是我真的是嘗試過各種方式，只能選擇放棄了。

回到主題，那麼，為什麼想買粉紅色？我老婆第一句話也是這樣問我，其實我一直都對粉紅色情有獨鐘，像我的iPhone SE就是買粉紅色的，只是華為的手機我一直都是用金，黑，紅等配色，12月跟車友聚會，被她的粉紅色911深深的吸引到

原來粉紅色加上跑車是這種甜甜的感覺~!默默的再度啟發我對粉紅色的喜愛

然後1月份被友人送的新年禮閃到 (馬上被我老婆拿去用了)，我覺得好像我是不是該再入手華為手機，就直接衝粉紅色的Mate 20 Pro呢？

但是一想到粉紅的Mate 20 Pro我就想到那讓我髮指的螢幕指紋辨識，於是我自願降級選擇了Mate 20粉紅。為什麼沒有選擇更大螢幕的Mate 20 X，其實我花了$20900買這支粉紅Mate 20，跟Mate 20 X的價格並沒有差太多，時間點也差不多，沒有選擇Mate 20 X的原因單純就是 - 尺寸。當然我理解許多人對於Mate 20 X的體積是很滿意的，但是我個人Note9的大小就是極限，也就是差不多Mate 20的大小，我慣性把手機放在褲子口袋，Mate 20 X對我來說真的太長了，所以最後我還是選擇了小一點點的Mate 20，雖然相機規格也相對的入門一點。

Mate 20紙盒背後持續擁有德國萊因的快充安全認證，這一點還是要繼續給華為肯定，目前應該是唯一有此認證的手機品牌，讓使用者享受高速充電同時可以安全的放心使用

不管是Mate 20還是Mate 20 Pro，粉紅色只有中國才有賣，台灣沒有引進，據說是這個顏色的良率低，因此華為選擇少量的在中國供貨。我是透過水貨店家幫忙帶回台灣的，6GB+128GB版 (也有64GB版本可選但我覺得容量太小了)。粉紅的顏色叫櫻粉金，我之前一度寫錯成"櫻金粉"，被網友笑好久，我發現後也覺得我也太糗了，同時也欠華為一個抱歉，我打錯了啦，櫻粉金櫻粉金櫻粉金很重要我寫3次

Mate 20的盒裝裡有取卡針，透明TPU保護殼，22.5W快充 (這是其中一個差異點，Mate 20 Pro支援高達40W的快充)，type C充電線，還有3.5mm耳機

Mate 20是一支6.5吋螢幕的手機，也是Mate 20系列中螢幕占比最高的，88.08%，所以可以看到上方的邊框跟下面的邊框是一樣的窄，這樣的對稱美感是我個人非常喜愛的。本來就不喜歡的瀏海因為只有中間一小點的美人尖，對我來說算是可以接受。我從之前的Mate 20 Pro 6.4吋曲面螢幕，到Mate 20的6.5吋平面螢幕，是有感的覺得螢幕有變大，因為曲面本來就會視覺上感覺小一點，而且曲面的螢幕保護貼真的不好買，特別是滿版玻璃又要服貼的更要花心思去找，這都是Mate 20或是Mate 20 X比較不需要去煩惱的事。不過Mate 20 Pro/Mate 20 X採用OLED螢幕，在顏色的表現特別是黑色的呈現對比會比Mate 20的IPS螢幕好一些，還有AOD待機永遠顯示的功能，這些都是Mate 20所缺少的，能不能接受就看個人了。

Mate 20螢幕上方搭載了一顆2400萬畫素 F2.0光圈的前鏡頭，支援人臉辨識解鎖，速度頗快，但它不像Mate 20 Pro 採用3D結構光模組，能進行安全性更高的臉部辨識，這點是否在意也是比較主觀，我是沒那麼在意

Mate 20 左側，支援4G雙卡雙待，出國旅遊很實用，買當地的卡片便宜4G上網，同時維持台灣的SIM卡3G/4G漫遊。Mate20系列都可以擴充記憶卡，但就要買華為自訂新製的nano memory card，以及犧牲一個SIM卡槽

電源鍵跟音量鍵配置在Mate 20右側，值得特別注意的是電源鍵有做一圈紅紅的線條點綴，挺好看的

Mate 20底下配置了2個麥克風孔，一個喇叭，然後中間是充電/傳輸的type C孔

整個Mate 20的邊框有淡淡的粉色氣息配上亮面的處理，散發出一種優雅的魅力

Mate 20上方又配置了2個麥克風孔 (錄音/錄影收音)，還有一個智慧紅外線，可以操控家中的各種電器 (有學習模式)，還有一點令人有點感動的是Mate 20還是有內建3.5mm耳機孔 (Mate 20 X也有)

內建3.5mm耳機孔有那麼開心嗎，因為這樣可以充電邊聽音樂啊！雖然說藍牙耳機是個解套的方式，但是有線的耳機不用顧電量狀態，插上馬上使用也是種方便

再來就是Mate 20 粉紅的背後了，嚴格說起來，第一眼看到會覺得好像沒有很粉紅，但是其實在不同光線跟角度就會看到比較粉的一面，而且甚至可以看出它的製程方式是有漸層的顏色變化，特定角度會看到金色的光芒，所以才會取名櫻粉金。Mate 20採用傳統的背後實體指紋辨識，表現不用多說，就是神快，但是手機平放桌面時，要解鎖就比較麻煩了

很大一個原因會選擇買陸版的Mate 20，就是衝著這個門禁卡模擬的功能。這個功能只有在陸版的華為手機有內建，而且有加密的門禁卡無法複製，我使用Mate RS的時候意外發現我家的社區門禁卡剛好可以使用，所以我就衝著這點方便，指定要陸版的華為手機

使用上非常的方便，在Mate 20就算完全待機黑螢幕的狀態，把Mate 20拿向門禁卡感應器一碰，Mate 20就會自動啟用你指定的模擬門禁卡去感應，超級方便的 (影片示範可以參考我之前拍攝Mate RS的示範 https://youtu.be/FSmT_jsym6Y)，唯一的缺點就是若使用者要使用google pay的時候就要手動去切換了

之前買Mate RS時，買了不少保時捷的保護殼去搭配使用

這次買了Mate 20粉紅色，我也買了一個粉紅的保時捷殼來搭配，也挺不錯的

為了這個配色我還特別設計了一個粉紅的Porsche Design logo桌布，感覺更搭

最後，來聊聊Mate 20的鏡頭。Mate 20是在Mate 20系列裡最入門的規格

徠卡三鏡頭，二倍光學變焦

相機 (1) 1200 萬畫素、27mm 標準鏡頭、f/1.8 光圈

相機 (2) 800 萬畫素、52mm 望遠鏡頭、f/2.4 光圈

相機 (3) 1600 萬畫素、17mm 超廣角鏡頭、f/2.2 光圈

Mate 20 Pro / Mate 20 X

主相機徠卡三鏡頭，三倍光學變焦 (27-80mm)

相機 (1) 4000 萬畫素、27mm 標準鏡頭、f/1.8 光圈

相機 (2) 800 萬畫素、80mm 望遠鏡頭、f/2.4 光圈

相機 (3) 2000 萬畫素、17mm 超廣角鏡頭、f/2.2 光圈

用過Mate 20 Pro，再到Mate 20使用起來，有沒有感覺差異，當然有，特別是光學變焦的時候，特別有感，不過我覺得還是提供一下實拍的照片給大家參考看看，大家自己評估一下是否可以接受

先來看看Mate 20的前鏡頭，白天不用說，自拍清楚，美肌開下去，皮膚咕溜的

在戶外的自拍，背後的藍天色調補捉的非常符合實際現場肉眼的狀況

晚上的室內自拍也有不錯的表現，昏暗的光線仍然可以清楚的紀錄細節

Mate 20背後的鏡頭，拍美食，有AI智慧大師去自動判斷跟加持，加上萊卡的色調風格，深受我喜愛

Mate 20內建2.5cm的超級微距拍攝模式，就算是千元鈔背後的隱藏千元數字也能輕鬆拍攝起來

平常我常用手機拍攝我們家貓咪的各種行為

剛拿到Mate 20的隔天我有跟朋友一起去桃園的"第三航廈"咖啡廳走走，剛好試一下Mate 20手持4秒夜拍的功力，雖然說Mate 20畫素不及Mate 20 Pro，但是拍出來的效果我個人是覺得差不多，除非你特別放大看細節，兩張同時比對，那就可以看出差異

廣角模式+手持4秒夜景模式

手持4秒夜景模式

廣角模式+手持4秒夜景模式

廣角模式+手持4秒夜景模式

接著我帶著Mate 20去日本關西走走，那邊的好天氣真的是讓人感覺舒服，AI模式自動偵測到藍天，拍出來的色調非常討喜

只要是遇到比較大的建築物，你會真心覺得有廣角模式真好用，尤其是廣角模式+手持4秒夜景模式，更能讓你把一些過去拍不起來的晚上情境都能順利的拍攝起來

這次去日本看到華為在各個3C百貨也都有非常明顯的電信銷售跟展示攤位，令人印象深刻

平常我除了3C以外，也很喜歡拍攝自己的車跟別人的帥車，Mate 20保持萊卡的色調，拍攝車子的特殊色時特別有感覺，就算是晚上也能透過手持4秒夜景模式拍出車子豔鮮色的特性

廣角模式+手持4秒夜景模式是我覺得華為在Mate 20系列最吸引我的一點，之前用Mate 10，PD Mate 10時特別愛把玩單色模式，到了P20 Pro，還有Mate RS時特別愛使用手持4秒夜景模式，到了Mate 20系列，我個人特別愛用的就是廣角模式+手持4秒夜景模式了，拍的更廣，晚上的美，隨手紀錄

人像模式一直是我覺得華為跟萊卡合作以後，表現的特別出色的一環，這張是我用Mate 20 Pro時拍攝的人像模式

這張是我Mate 20拍攝的人像模式，撇開畫素的差異，我覺得效果是差不多的

陸版的華為好處除了內建通話可以錄音，還有一個就是軔體版本一定是最新，我Mate 20已經升上了EMUI 9.0.0.195，在這版新增了AI抽色功能也能運用在拍照上，這點最近我才開始在玩，後續有更多實拍的作品再跟大家分享

總結一下，從Mate 20 Pro換到Mate 20，我的體驗的確是有許多懷念Mate 20 Pro的時刻，因為Mate 20沒有OLED螢幕，40W快充，無線充電，更好的防水能力。指紋辨識這個我天天用30次以上的功能，大概是影響我堅決從Mate 20 Pro降到Mate 20的最大因素，而相機的表現雖然說畫素落差有影響，特別是光學變焦的運用，但是影響的程度還在我可以接受的範圍裡，若你本來擔心買Mate 20就會拍照大輸Mate 20 Pro，我個人是覺得其實還ok，Mate 20 Pro有DXOMark 109分的表現，我自己覺得Mate 20大約也有個101分左右的水準，當然預算足夠，一直還是建議上最頂的規格，這個大方向一般來說是不會錯的，就我個人來說，我下一支應該是鎖定Mate 20 RS紅色或是P30吧，不過華為的螢幕指紋辨識手機我未來應該會先試用再決定要不要買，這次被Mate 20 Pro雷到我怕到了。喜愛粉紅色的同好，我私心推薦一下Mate 20/Mate 20 Pro的櫻粉金很美，不管你是男生還是女生，只要喜愛粉色，都可以跟我一樣考慮一起加入粉紅一族。以上分享，希望有幫助大家更了解Mate 20，有問題歡迎提出一起交流！

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3C部落客鄭蛋蛋，現任Yahoo新聞科技頻道專欄作家，強調簡單易懂，以消費者為出發點去分析產品的優劣。曾擔任電腦應用展講師，科技趨勢金獎評審，請加入鄭蛋蛋的3C情報站Facebook粉絲團來追蹤最新3C消息!