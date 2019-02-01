為AR應用作準備 蘋果將在新款iPhone加入更精準景深識別功能

過去曾經準確透露不少蘋果新款iPhone消息的彭博新聞記者Mark Gurman，稍早再指出蘋果計畫打造新款3D雷射掃描技術，預期將可更精準地判斷被攝物件距離深度資訊，藉此提昇蘋果在擴增實境應用發展。

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相關消息來源表示，蘋果原本有意在今年推出的新款iPhone應用此項設計，但不確定因為什麼因素延後，因此可能賄選在2020年才會有相關應用功能出現。

而就先前說法，今年新款iPhone預期將會加入精準度、安全性更高的Face ID，可能將Lightning連接埠轉換為USB-C連接埠規格，同時也預期在主相機也會從雙鏡頭增加為三鏡頭設計，並且將與蘋果進一步合作新款感光元件，藉此提昇相機拍攝表現。

不過，從目前許多中國廠商、韓國廠商持續在手機的相機拍攝表現有所提昇來看，蘋果方面預期也會進一步在相機拍攝功能有所突破。

至於在5G網路支援方面，雖然目前蘋果與Intel有具體合作模式，但考量Intel的5G連網晶片表現仍不符合蘋果要求，若加上目前與Qualcomm之間的法院紛爭仍無法解決，今年計畫推出的新款iPhone恐怕還不會太快跟進整合5G連網功能，而可能會延後到2020年才準備推出對應5G連網機種。

而接下預計推行新機部分，蘋果傳聞會在接下來的春季發表會上揭曉新款9.7吋iPad，其中將會取消整合Touch ID功能的Home鍵，並且換上Face ID功能設計的TrueDepth視訊鏡頭，另外也將支援第二代Apple Pencil，另外也可能推出新款ipad mini，以及許久未更新的iPod touch新品。

在軟體服務方面，蘋果則可能推出新款內容訂閱服務，同時也可能針對新版iOS作業系統加入黑暗佈景主題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》