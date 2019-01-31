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售價僅80歐元的紅米Go正式揭曉 成為小米首款Android Go手機

2019-01-31 09:08楊又肇

如先前曝光消息，小米稍早確認在歐洲市場推出名為紅米Go的Android Go形式手機產品，建議售價僅為80歐元，換算之下約等同91.5美元，符合Android Go手機低於100美元價格設計。

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紅米Go將成為小米第一款以Android Go形式打造的手機產品，並且成為紅米品牌自小米體系拆分獨立後的親民價位機種，藉此讓小米品牌手機價位可以稍微往上抬升，同時也能透過Android One形式手機產品作為小米品牌親民價位機種，同時讓小米旗下手機產品能有更具彈性發展。

而跟先前曝光消息一樣，紅米Go分別採用16:9顯示比例的5吋螢幕，解析度微1280 x 720，搭載Qualcomm Snapdragon 425處理器、1GB記憶體與8GB儲存容量，另外可透過micro SD記憶卡擴充128GB儲存容量，電池容量則為3000mAh。

相機規格部分，則分別搭載500萬畫素視訊鏡頭，以及支援HDR拍攝功能的800萬畫素主相機，並未像其他機種搭載雙鏡頭模組設計，另外同樣採用雙SIM卡槽設計，同時搭載基於Android 8.1的Android Go作業系統，並且預設搭載Go系列app，讓使用者能以更少網路連接資源即可獲得更多內容瀏覽體驗。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米紅米手機Android

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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