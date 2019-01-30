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賣太差！Apple正考慮重新制定iPhone國際定價

2019-01-30 22:21INSIDE

Photo Credit: REUTERS/Peter Nicholls
Photo Credit: REUTERS/Peter Nicholls
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由於收入下滑，在蘋果（Apple）稍早發布本季iPhone的收入下降了15％的同時，蘋果執行長蒂姆庫克（Tim Cook）表示他們正在評估重新制定iPhone的國際定價。

Photo Credit: Apple
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依照往例，蘋果在發布會一律是依照美元來統一制定價格，但這樣就會導致國際成本更高。「在外幣市場特別是在那些去年走弱的國家，價格上漲明顯變多。」蒂姆庫克認為iPhone因為在中國市場的削弱而導致價格上漲，「因此當我們進入1月後，評估其中一些市場的經濟狀況時，我們決定回到與一年前我們與當地相稱的價格，以幫助這些地區的銷售。」

如上述提到，在某些國家的經濟因素在很大程度上會發揮作用。沒錯，這邊指的當然是與美國大打貿易戰以及強大的競爭對手華為所在的中國，中國經濟持續放軟導致大宗採購減少；更別說還有關稅和其他種種因素的影響。

當然，除此之外還有很多外在因素。像是全球智慧型手機需求疲軟以及現在的智慧型手機壽命更長等因素都是導致iPhone銷售慘澹的主因。雖然蘋果在其他產品的銷售量是大幅成長的，但是要如何鞏固iPhone在市場上的定位的確需要讓蘋果仔細思考。

《原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone蘋果庫克

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