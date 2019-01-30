歐洲欲禁用華為 德國電信業：5G技術恐輸他國兩年

歐新社資料照 分享 facebook

5G網路已經是各國發展的重要指標，被美國禁止的華為手機也一直致力於5G的技術，在歐洲也考慮禁止華為時，德國的電信業者評估，認為禁用華為將會阻礙歐洲的5G發展。

據彭博社報導，德國電信Deutsche Telekom公司的高層警告，「如果將華為從5G網路的供應商排除，將會導致5G技術發展延誤至少兩年」，德國電信已經在數千個無限電塔上安裝華為系統，而華為也是德國電信某些雲端產品的重要支柱。

德國與其他歐洲國家正在考慮是否限制華為的技術及產品，但是德國電信表示5G網路必須建立在4G的基礎之上，而其現有的4G網路卻廣泛的使用華為產品，據知情人士透露，如果德國禁用華為，德國電信需拆除所有有關華為設備，將會損失數十億歐元，目前已經有些電信公司因為受到大極大壓力，開始減少與華為的合作。

因為這名高層所公佈的評估結果是保密的，因此公司發言人拒絕對此發表評論。雖然很多國家都在考慮禁用華為，但是在歐洲國家並非易事，因為華為的技術被認為比其他品牌更加優秀，有大多數的網路運營商早就向它訂購產品，如果其品牌被限制，將會影響許多手機業者的產能，其中就包括大家所熟悉的三星、諾基亞等，此舉也將為他們帶來巨額損失。