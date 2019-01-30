電腦視覺、虛擬化 NVIDIA藉GPU加速5G連網應用成長

著重於圖像、電腦視覺運算的NVIDIA，看似與近年有不少熱度發的5G網路毫無關連，但實際上就NVIDIA以旗下顯示卡加速雲端伺服器運作，針對龐大數據量以電腦視覺進行分析，藉此讓系統能更主動針對資訊連接需求動態調整5G網路傳輸頻寬，或是藉由5G連網加速人工智慧運算、自駕車等系統運作，甚至也能推動更流暢的高解析影音、虛擬視覺影像串流應用。

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就NVIDIA全球電信產業發展負責人Soma Velayutham說明，5G網路的到來，意味數據傳輸與運算量將呈現倍數增長，例如過往在4G網路時代時，平均每人每天約產生1GB數據傳輸流量，但在5G網路時代預期將會成長達300GB，加上行動網路應用更加普及之下，未來預期每天產生數據總量將難以計算。

在目前的想像中，未來在5G連網時代將會進入常時連網應用模式，不僅使用者手中的手機會持續傳輸內容，就連使用者身上穿戴手錶裝置、鄰近物聯網裝置、智慧家電，或是戶外智慧路燈、自駕車、智慧城市背後系統都會持續連網運作，因此未來連網數據傳輸量將會呈現倍量增長。

因此在這樣的數據增長之下，背後支撐的雲端系統顯得更加重要，不僅必須有足夠頻寬支撐龐大數據傳輸量，同時也要能有充足運算能力支撐數據應用與調度需求，甚至可以從龐大數據中即時找出有用資源，進而推動人工智慧等新技術發展。

同時，在運作成本與環保考量之下，未來雲端伺服器運作也必須考量運算能力與電力等維護成本之間作考量，並且盡可能降低環境影響，因此NVIDIA提出藉由GPU進行加速的運算模式，開始成為目前多數超級電腦 (HPC)設計方向。

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而配合5G網路同時具備可程化特性，NVIDIA也能藉由電腦視覺識別方式，讓系統判斷不同連接使用需求，藉此判斷是否應該動態調整更多連接資源，讓基地台可將更多頻寬資源即時分配給特定連接需求，同時在頻寬需求結束之後恢復原本連接模式。

類似作法，包含Qualcomm在內晶片廠商也針對5G基地台打造解決方案，同樣藉由電腦視覺分析方式判斷即時連接需求。

除了加速運算、電腦視覺分析應用之外，NVIDIA也藉由GPU虛擬化應用協助電信業者在後端建立虛擬網絡運算系統，同時也與諸如VMware、Cisco、微軟、Google在內業者攜手合作，藉由規格互通、統一標準等方式建立連接，藉此讓GPU虛擬化應用可以更具體落實在5G網路連接運算，同時確保資料互通使用率。

就目前NVIDIA應用發展，現階段已經從終端到雲端應用都可藉由GPU加速提昇數據運算效率，同時也能透過人工智慧、電腦視覺、端點運算串接完整的全新數據應用模式，配合5G連網技術擴展之下，將可藉由GPU加速應用大幅成長，預期將能更具體改變未來運算使用模式。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》