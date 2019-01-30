三星在台引進三防手機Galaxy XCover 4 僅限中華電信企業管道銷售

過去以Galaxy S系列機種打造三防手機產品的三星，稍早宣布在台針對嚴峻環境使用手機工作需求，引進海外已經在2017年推出的三防手機Galaxy XCover 4。

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Galaxy XCover 4本身採IP68防水、防塵規格，並且符合MIL-STD-810G美國軍規認證，同時針對長時間使用需求採用電池可拆卸設計，另外也針對公務使用安全加入Knox防護機制。

本身採用5吋HD解析度螢幕、Exynos 7570處理器、2GB記憶體與16GB儲存容量，並且可透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，本身則支援LTE Cat.4通訊連接能力，分別搭載f/2.2光圈的500萬畫素視訊鏡頭，以及f/1.9光圈設計的1300萬畫素主鏡頭，單組電池容量則為2800mAh，至於外觀配色僅有黑色選項。

除了搭載實體按鍵，Galaxy XCover 4更進一步提昇螢幕觸控靈敏度，讓使用者配戴手套情況下仍可正常觸控操作，並且可配合首頁、返回、多工實體按鍵，讓使用者在潮溼等環境下仍可正常操作使用，另外也能透過XCover按鍵快速開啟經常使用app，例如可自定快速開啟手電筒或相機app。

銷售模式部分，Galaxy XCover 4將透過中華電信企業客戶處銷售，並未開放一般銷售通路選購，而是以企業採購方式購買。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》