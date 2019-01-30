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三星正式推出Galaxy M系列機種 首度採用水滴造型螢幕、鎖定線上銷售需求

2019-01-30 09:43楊又肇

如同先前預告消息，三星正式在印度地區揭曉鎖定網路購機需求的Galaxy M系列手機產品，並且率先推出Galaxy M10與Galaxy M20，其中更導入三星先前從未採用的水滴造型瀏海螢幕，亦即去年在SDC 2019期間公布的Infinity-V Display形式設計。

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Galaxy M10與Galaxy M20的差異，除了在螢幕尺寸區分為6.2吋HD+規格，以及6.3吋Full HD+規格，在Galaxy M10則是採用Exynos 7870處理器，僅推出3GB記憶體與32GB儲存容量版本，而Galaxy M20則採用新款Exynos 7904處理器，並且搭載容量較大的5000mAh電池，支援15W電池快充技術，分別搭載3GB或4GB記憶體，以及32GB或64GB儲存容量版本。

另外，Galaxy M10與Galaxy M20均搭載臉部識別與指紋辨識，但因為採用橢圓形的指紋辨識器設計，加上採用水滴造型瀏海螢幕，使得整體設計與OPPO手機有點類似，而機身搭載的主相機均搭載f/1.9光圈、1300萬畫素鏡頭，以及500萬畫素超廣角鏡頭的組合，儲存容量同樣最高可透過micro SD記憶卡擴充達512GB，並且支援雙SIM卡與VoLTE通話，兩款新機都將推出海洋藍與木炭黑兩款配色。

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建議售價部分，Galaxy M10江以7990盧比價格上市，而ˊGalaxy M20則以10990盧比價格推出，主要透過印度亞馬遜或三星官網銷售，預計2月5日正式提供銷售，而針對印度市場銷售需求也與在地電信業者Jio 4G合作資費方案。

就先前三星台灣方面表示，由於Galaxy M系列是針對印度市場線上購機需求打造，因此未來是否引進台灣市場，其實都還在評估階段。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星手機GALAXY

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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