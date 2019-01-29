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紐時：從一個小螺絲看蘋果為何無法在美國製造

Google主管PO照嘲笑 iPhone夜拍跟Pixel 3沒得比

2019-01-29 10:34聯合新聞網 綜合報導

Google的高階行銷主管在本月26日晚上於Twitter上傳一張照片，比較同一夜間場景Google手機Pixel3和iPhone X的拍攝結果，並發文嘲笑iPhone相機功能的短評，指稱iPhone夜拍功能跟Google手機不能比。

Google的行銷主管在Twitter上傳一張照片，比較自家手機和iPhone的...
Google的行銷主管在Twitter上傳一張照片，比較自家手機和iPhone的夜拍效果。photo credit: twitter: marvin chow
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比較照片左邊iPhone X拍出來的作品和右邊Pixel3的拍攝成果，很明顯在光源不足的陰暗場景中，Pixel3拍出來的人物清晰許多，五官和服裝甚至髮色都清晰可見。相較之下iPhone X拍出來的照片中幾乎無法辨識出人物，僅能看出鏡頭前的輪廓。Google的行銷主管的PO文「Night Sight on Google Pixel3 -- pretty much speaks for itself.(看看Google Pixel 3的夜間拍攝效果，一切盡在不言中)」頗為Google手機的夜拍功能感到自豪，言下之意也表示了iPhone X的照相功能遠遠追不上。

即便如此，有些人卻在留言中回覆Pixel3拍出來的照片「看起來很假」，認為「不是把感光度跟色彩飽和開到最大就叫好照片」。針對此說有人反駁「難道你會想要拍出一張不能用的照片嗎」，但也有人覺得起碼iPhone拍出來的照片不失真，「事後還能自己調整參數」。

有人抗議這種比較一點也不公平，「Pixel 3 是2018年上市的新機，iPhone X則是2017年就推出了」，也被立即打臉要他仔細看看照片左下角的浮水印寫著「iPhone XS」，推出日期和Pixel 3差不多。

回應裡各有支持Pixel 3、Andorid系統和果粉們的留言，大家著重的點各有不同。許多Pixel 2、Pixel 3的使用者紛紛上傳自己手機拍出來的夜間美照反擊，算是為Google手機做了免費的宣傳。

GoogleiPhonePixel
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